Performance: el cos com a arma

Als 70 el feminisme era incòmode i desafiava el bon gust. L'artista Valie Export recollia en forma de curtmetratges i llargmetratges les seues intervencions artístiques on qüestionava els rols de gènere, la sexualitat heteronormativa i les jerarquies de poder. Per a fer-ho no dubtava en autolesionar-se o utilitzar els fluids corporals. Amb aquesta aposta segur que no deixa ningú indiferent.

La Filmoteca, entre el 27 de febrer i el 7 de març

http://ivac.gva.es/la-filmoteca