PSPV y Podemos piden que Camps deje el CJC, y Compromís y Cs que el PP devuelva "el dinero robado"

El PSPV y Podemos han insistido en reclamar que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps que deje el Consell Juridic Consultiu (CJC), mientras que Compormís y Cs han instado al PP a "devolver el dinero robado" a los valencianos en la trama Gürtel.

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha subrayado que su formación ya ha pedido perdón y ha tomado "medias complicadas y difíciles" y asumido responsabilidades políticas.

Así lo han indicado los portavoces de las formaciones políticas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntado por el inicio del juicio de la trama Gürtel que investiga la presunta financiación ilegal del PPCV en los procesos electorales de 2007 y 2008.

Al respecto, el síndic del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha pedido la "dimisión inmediata por responsabilidad política y por respeto a los valencianos" de Camps del Consell Jurídic Consultiu ya que, como ha señalado, "al margen de las condenas judiciales ha quedado demostrada su vinculación con una trama corrupta que ya todo el mundo reconoce que se creó para financiar ilegalmente a su partido y sus propias campañas electorales".

"Los socialistas hemos conseguido demostrar diez años después que la X de Gürtel era Camps y al margen de lo que digan los jueces debe entender que priman las responsabilidades políticas", ha apuntado Mata tras recordar que "además de su vinculación directa en Gürtel también está investigado en Valmor".

Ha indicado que las declaraciones realizadas hasta ahora confirman que hubo "una trama corrupta utilizó las instituciones para conseguir dinero público con el que el PP compitió desleal e irregularmente en los procesos electorales de 2007 y 2008" y ha pedido a Camps que "analice y piense el daño que está haciendo a la institución y reflexione sobre su continuidad".

"Camps representa una época que tenemos que liquidar y sería necesario que abandonara cualquier responsabilidad vinculada con la administración valenciana", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que tenían ganas de que comenzara el juicio para "aclarar lo que hizo el PP durante sus 20 años de gestión en el gobierno valenciano". "Esto es un juicio a toda una época, a todo un modelo de gestión que practicaba el PP y que sigue siendo su modelo y esperamos que, además, de dirimir responsabilidades políticas y penales, que salgan multas al PP para que devuelva el dinero que nos robaron a los valencianos", ha subrayado.

En similares términos se ha pronunciado el portavoz adjunto de Cs, Juan Córdoba, quien ha subrayado que el PP debe pedir perdón a los valencianos y devolver el dinero "de manera particular y colectiva".

Desde Podemos, su secretario general Antonio Estañ ha considerado que es un juicio a "toda una época y todo un sistema de gobierno que estaba incrustado en nuestras instituciones y que hacia funcionar al PP como un partido pantalla para saquear el dinero público".

"Tenemos no solo echarles, y ahí nuestra petición de dimisión de Camps del CJC porque entendemos que es una falta de dignidad que siga presente, sino por construir mecanismos para que ese terrible legado no pueda volver y también en ser capaces diseñar proyecto Comunitat que no vuelva a ser presa de saqueadores", ha reivindicado.

PP: "he os asumido responsabilidades"

Bonig ha subrayado que el PPCV ya ha pedido perdón y ha tomado "medias complicadas y difíciles" y, además, "respeta la actuación judicial" como lo hace en el caso de CiU, de los ERE en Andalucía."Hemos asumido responsabilidades políticas, hemos tomado medidas porque ya no ocupan ningún cargo institucional y ninguno en el partido y están en sede judicial. Dejemos actuar a los jueces con imparcialidad y objetividad", ha subrayado