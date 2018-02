Bárcenas afirma que Camps se comprometió a pagar el alquiler de Feria Valencia para el congreso del PP de 2008

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha comparecido este jueves en la comisión de investigación de Feria Valencia en las Corts Valencianes, y lo ha hecho apenas 48 horas después de declarar como testigo en el juicio sobre la financiación ilegal del PP valenciano que se celebra en la Audiencia Nacional corroborando la versión ofrecida por el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.

Bárcenas se ha referido a la deuda del PP con Feria Valencia por el congreso celebrado en 2008 en el recinto, 568.000 euros que el Partido Popular fue condenado a pagar en junio de 2017 (625.000 euros en total, si se suman los intereses). El pasado mes de julio, los populares hacían efectivo el pago de la deuda por la cita que organizó Orange Market y consolidó el liderazgo de Mariano Rajoy en el PP.

El extesorero ha asegurado que el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, se comprometió a asumir el pago del alquiler de Feria Valencia: “Asistí a una cena con Camps -la única vez que he hablado con él-, Costa, Ana Michavila, María de Andrés, Lapuerta, Acebes y yo". "En esa cena se quedó que lo pagaba el PPCV”, ha apuntado.

Así mismo, ha recordado que hubo reclamaciones de la institución ferial valenciana: "El alquiler de las instalaciones las asumía el PP de Valencia". "De hecho, que se trajera el congreso aquí se supone que es porque querían", ha dicho Luis Bárcenas, quien ha puntualizado que el responsable final del pago es el Partido Popular porque el CIF es único. No obstante, ha aclarado que existía mucha descentralización, salvo en la consolidación de las cuentas.

"El congreso se encareció por un tema de fuegos artificiales y espectáculos fuera del recinto", ha comentado el extesorero popular con una sonrisa -ésta es una de las referencias que hizo Ricardo Costa durante su declaración en el caso Gürtel, cuando aseguró ante el juez que se pagaron con dinero negro-.

La responsabilidad sobre los gastos y los ingresos autonómicos, ha reseñado Bárcenas, corresponde a las comunidades autónomas: "En Génova 13 (la sede del Partido Popular en Madrid) no hemos tenido ninguna relación con Orange Market ni con nadie del grupo Correa desde 2004". Ese año, ha declarado, recibió la instrucción de que no se podía contratar con empresas de la trama Gürtel: "lo que hago es circularizar la medida a las direcciones provinciales y autonómicas". De modo que, no es hasta que llega el congreso de Valencia cuando "nos enteramos que lo monta Orange Market".

En cuanto al aviso de Ricardo Costa sobre el pago de actos del partido por parte de empresarios, Bárcenas ha explicado: "alguien propuso que alguien echara una mano y se dijo que eso no se hacía a nivel nacional".