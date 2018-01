Un albergue valenciano rechaza alojar el campamento para niños y jóvenes de "inspiración militar" Millán Astray

"Un campamento multiaventura, diferente, donde vivirás como un auténtico soldado" con "doctrina militar". De esta forma anunciaba la Compañía de Jóvenes Cadetes Millán Astray (el militar franquista fundador de la Legión Española) el "Campamento multiaventura de inspiración militar" que se ofrecía para niños y jóvenes de entre 11 y 20 años y que iba a celebrarse entre el 16 y el 31 de julio, pero que no se celebrará tras rescindirse el contrato.

Así lo adelantaba el diari La Veu que explica que el gerente del albergue -de la empresa NaturJove- rescindió el contrato por no cumplir los plazos de pago, pero añadía que "no se hubiera hecho nunca ese campamento aquí al conocer de qué se trataba realmente".

El gerente explica que firmó un contrato con la empresa One Academy Educanimat SL para que ésta llevara a cabo un campamento de inglés y multiaventura, no un actividad castrense. Así añade que se enteraron el martes de las características del campamento, y que viendo que no habían cumplido los plazos de pago, rescindían el contrato. Añadía al periódico que en otros casos pueden ser más permisivos, pero que en este caso "este campamento no se adecua a nuestra filosofía de trabajo".

Respuesta de la Compañía

Ante la polémica la Compañía de Cadetes Millán Astray ha realizado un comunicado confirmando la rescisión del contrato criticando que "no es Moixent quien nos rechaza sino el gerente de la empresa que gestiona dicho albergue (NaturJove) a quien parece no le gustan los valores que desde CJC defendemos, no le gusta nuestra idea de una España unida, no le gustan los valores que defienden las Fuerzas Armadas y no le gustan aquellos que no piensan como él".

Aseguran también que "jamas mentimos acerca del campamento que íbamos a realizar, simplemente, ellos nunca lo preguntaron". Respecto a la ideología de la organización afirma que "no somos fascistas ni franquistas, ni nada por el estilo por haber elegido el nombre del fundador de La Legión para nuestro campamento, este no es un campamento "paramilitar" es un campamento multiaventura con inspiración militar, similar a otros que se han realizado en España".

Concluyen afirmando que la organización continuará con su proyecto buscando una nueva ubicación del campamento.