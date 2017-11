Maza justifica que Bèlgica no demane presó per Puigdemont perquè a l'estranger no pot reiterar els delictes

"Respecte les decisions judicials, encara que cada cas és diferent, ja que no és el mateix els que són a Espanya que els que són a l'estranger, perquè no hi ha risc de reiteració delictiva". Així s'ha referit el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, a la situació de Carles Puigdemont i els seus quatre exconsellers que es troben a Brussel·les des de fa una setmana.

A preguntes dels periodistes per la llibertat amb mesures cautelars de l'expresident i els seus quatre exconsellers, Maza ha insistit que la situació és diferent respecte als membres del Govern cessats que romanen a Espanya i que es troben a la presó.

Així mateix, ha assegurat que els fiscals destinats a Catalunya estan patint moltes pressions, sobretot "els seus familiars". Per aquest motiu, ha revelat que aquestes actituds, que ha vinculat amb l'entorn independentista, "s'estan comprovant i controlant". Els fiscals “estan patint escarnis en la porta de les seues seus”, ha reiterat en la seua posterior conferència.

Maza ha manifestat que no pot anticipar si també demanarà penes de presó per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Taula. "Els delictes que podrien haver comès són els que s'arrepleguen en la querella inicial", ha dit.

Sobre la polèmica reflexió que va aparèixer en el correu de la Fiscalia de "més dura serà la caiguda", ha tornat a demanar disculpes i ha justificat que es deu a un arxiu anterior que té a veure amb una cançó del grup espanyol Gabinete Caligari.