Mónica Oltra: "El TSJ no retorna aqueixos dos concerts de batxillerat perquè no es van anul·lar, s'havien acabat"

"La interlocutòria del TSJ no retorna res perquè aqueixos dos concerts no es van anul·lar, s'havien acabat". La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha assegurat que l'Administració acatarà, encara que també probablement la recorrerà, la resolució del tribunal que suspèn cautelarment la decisió de la Conselleria d'Educació de no renovar dos concerts educatius de batxillerat en dos centres privats que la van recórrer.



Oltra ha assenyalat que tots dos concerts havien caducat i "no feien falta" perquè hi ha suficient oferta pública en tots dos casos. "No calia pagar una plaça pública i una altra privada al mateix temps", ha indicat.



"Sorprèn aquesta concepció de dany irreparable", ha afegit la vicepresidenta en al·lusió a la interlocutòria del TSJ. "Jo sé com és de complicat aconseguir mesures cautelars", ha comentat, per a recordar que, en època del PP, ella mateixa va recórrer l'ordre de la conselleria que condicionava les ajudes al transport escolar al fet que els xiquets visqueren a més de tres quilòmetres en línia recta del centre docent. El TSJ va considerar llavors que no hi havia "dany irreparable" ni atemptava contra el dret a l'educació i va denegar la suspensió cautelar, ha assenyalat. "El Tribunal Suprem ha dit que sí fa un mes".



Segons Oltra, el "dany irreparable" es produirà si s'obliga l'Administració a pagar uns concerts que no són necessaris.