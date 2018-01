Podem mantindrà la plataforma En Moviment per a les municipals a Castelló, però ja liquida València en Comú

“ La candidatura de Castelló en Moviment ha estat un èxit i ha constituït una manera de treballar assembleària que no té precedents a la ciutat de Castelló”. César Jiménez, líder de Podem a la ciutat, va dedicar divendres aquest elogi i molts més a aquesta plataforma electoral. Va ser en una roda de premsa celebrada en La Morada, la seu del partit a Castelló.

La bona salut de la plataforma Castelló en Moviment contrasta amb el mal resultat de la seua marca homòloga València en Comú. El secretari general de Podem en aqueixa ciutat, Jaime Paulino, va considerar que aquesta plataforma no va ser un instrument electoral vàlid, que va tenir “un resultat decebedor” i que, en les futures aliances electorals, “Podem hauria de tenir tot el protagonisme”.

De fet, València en Comú està tècnicament en liquidació, amb els seus òrgans de decisió sense convocar des de fa mesos i solapats a la imatge del partit de Pablo Iglesias. L’únic regidor independent, Jordi Peris, se’n va eixir al·legant motius personals, però amb pressions internes que el van convidar a anar-se’n. Actualment, el 75 % de la mesa de coordinació d’aquesta plataforma són de Podem. Pocs són els membres d’aquesta plataforma que defensen la idea de reeditar l’acord ciutadà.

La convocatòria de Castelló en Moviment tenia com a objectiu anunciar la fi del mandat de Jiménez, que el dia 2 de gener passat va deixar de ser secretari general, perquè havien acabat els seus tres anys de mandat. No obstant això, seguirà en funcions fins que s’elegisca un nou equip directiu. Jiménez no es presentarà a aquest nou procés intern perquè, va afirmar, se centrarà en la seua faena com a diputat autonòmic.

“ Generositat” de Podem

El ja exsecretari general va avançar els plans de Podem amb vista a les eleccions municipals del 2019. “Ens agradaria que hi haguera una papereta de Castelló en Moviment”, va afirmar, encara que “la fórmula com s’establisca això està per definir” i depén “del que decidisca la militància i la nova direcció”.

Jiménez va elogiar la “generositat” de Podem en la configuració d’aquesta plataforma electoral, que el 2015 va aconseguir quatre regidors que donen suport des de l’oposició a PSOE i Compromís, i que d’aquesta manera van ser decisius per a apartar el PP després de 24 anys en el govern municipal.

Un canvi lent

Jiménez va reconéixer que el canvi a Castelló va “més lentament que en altres ciutats de l’Estat” però va posar en valor l’actuació de la plataforma electoral en temes com la lluita contra la corrupció, la defensa del medi ambient i la creació dels Jornals de Vila. “No tinc problema a dir que ha estat l’experiència municipalista a escala autonòmica més profitosa i més constant, que ha sabut influir en la política de la seua ciutat”, va afegir.

Castelló en Moviment es compon de militants de Podem i d’altres partits, així com també de persones provinents de moviments socials. Jiménez va reconéixer que la fórmula resta visibilitat a Podem: “Ens ha faltat, fent autocrítica, establir a vegades posicionaments propis”.

En l’aire el pacte amb Compromís

Pel que fa a possibles pactes amb Compromís, va afirmar que “no hi ha tancat cap tipus d’acord” i que, si es produeix, l’acord hauria d’anar “més enllà de pactes entre estructures” i ser “pactes entre la ciutadania”. També va explicar que en les aliances del 2019 influiran “variables que no depenen de nosaltres”, com la coincidència amb altres convocatòries electorals i l’aliança a escala estatal amb IU sota la marca Units Podem.