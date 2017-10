Ximo Puig: "Si Puigdemont convoca eleccions no ens posarem a favor del 155"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat al seu homòleg català, Carles Puigdemont, que convoque eleccions anticipades. "Si les convoca dins de la llei, no ens posarem a favor de l'aplicació del 155", ha dit Puig en resposta a Podem durant la sessió de control d'aquest dijous en les Corts Valencianes.

Tant Compromís com Podem, socis dels socialistes en el Pacte del Botànic que sustenta el Govern valencià, han demanat al president que es desmarque de l'aplicació d'article 155 de la Constitució a Catalunya.

La formació morada ha pressionat Puig i ha demanat el seu posicionament sobre la possible intervenció del Govern d'Espanya a Catalunya, que té el suport de la direcció federal del PSOE en el Congrés i el Senat. Compromís ha preguntat també per l'assumpte en la sessió de control.



"No m'agrada la supressió de l'autonomia. És un camí erràtic ", ha lamentat el president valencià en la Cambra autonómica. "El frontisme no és la solució i intentar humiliar, tampoc", ha considerat.



"Situar-se amb el 155 és situar-se més prop del problema que de la solució", ha afegit Puig.