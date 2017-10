Una parròquia de Nules (Castelló) contra l’ensenyament en la diversitat sexual: “Papa, porta’m a un col·le normal”

L’església de Sant Bartomeu i Sant Jaume ha publicat en el seu full parroquial de diumenge passat un text titulat “Romanç d’alumne d’escola moderna i avançada” en què s’assegura que els xiquets i xiquetes de famílies monoparentals, “fills proveta”, de gais i lesbianes o de pares separats “riuen fins que fan plorar” els de “família tradicional”. El poema resa que “no el deixen viure” i li diuen “pobre”, perquè no es poden pagar un divorci en condicions “com fan els altres”.

El romanç s’ha publicat en el full parroquial, s’ha repartit en l’església diumenge i s’ ha penjat en la pàgina web de la parròquia fins anit . Hui de matí, l’edició digital s’havia modificat per un altre text , segons sembla després d’haver transcendit en les xarxes socials diumenge a la vesprada.

El romanç comença, “Papa, per favor, escolta, porta’m a un col·le normal, que aquest col·legi d’ara em comença a espantar”. El text també assenyala els professors perquè diuen que “l’important és la diversitat”. “A Joan li agraden les xiquetes igual que a tu, mama, a Curro, xiquetes i xiquets, per més varietat”, relata el poema. I segueix: “A Pere, només els xiquets que a futbol saben jugar; Vicent no es decideix, prefereix experimentar”. El text també apunta els transsexuals afirmant : “Mari té dos esperits, en lluita transcendental; Estela vol operar-se i ser per fi com Joan”.

Després de les referències a la diversitat sexual dels xiquets, conclou, “Papa, per favor, escolta; porta’m a un col·le normal”.

La segona part del romanç arremet contra els diferents tipus de família amb una ironia barroera: “Iago, a més de son pare, té també dues mames. I Xavi cada setmana estrena un papa nou; Jennifer l’ha criada una comuna il·legal i no coneix son pare i a sa mare. Tant se val!”. I continua amb tots els tipus de família “no tradicional”: “El pare d’Alba es diu Insemin Artificial, perquè sa mare pensava que així es podria realitzar”.

“ Jo els estime molt a tots, com a amics de veritat, però em sent molt rar perquè tinc mama i papa”, continua. El romanç acaba amb un atac als professors: “I quan òbric la boca sempre acabe fatal, perquè si responc al profe que una cosa està bé o està malament, o defense el matrimoni ( llevat de l’homosexual), parle d’amor per sempre, respecte i fidelitat, o pense que els meus germans valen més que un animal, em castiga per sabudet I per ser un radical”. I conclou: “Papa, per favor, escolta: porta’m a un col·le normal, que ací el rar és la norma i no hi ha la veritat”.

Aquesta no és la primera polèmica que protagonitza el rector de l’església major de Nules, Esteban Badenes, que va amenaçar el 2015 de no donar la comunió si els xiquets faltaven a missa. “Si tens el banquet reservat i el vestit comprat, ja ho saps, no hi faltes”, afirmava . Badenes també va protestar per l’actuació del conegut humorista Xavi Castillo a Nules per “ burlar-se ” dels cristians”.