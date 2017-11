Els somrirures tornen a Xirivella amb la 24a Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses

Del 7 al 19 de novembre Xirivella obri les seues portes a l'humor amb la celebració de la 24a Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses, un certamen declarat Festa d'Interès Turístic Provincial que omplirà de color, màgia, il·lusió i rialles els carrers i places de la localitat. L'esdeveniment, apte per a tots els públics, compta amb el suport de la Diputació de València a través del Servei d'Assistència i Recursos Culturals (SARC) de l'Àrea de Cultura.

Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, qui assistirà a la programació de la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses el proper 7 de novembre, l’humor constitueix "una arma de construcció massiva" sent a Xirivella "un dels millors aglutinants socials de la ciutat". Per això, Rius ha considerat que un projecte com la Mostra "no podia quedar fora del nostre suport", ha manifestat.

Amb aquest esdeveniment, Xirivella es convertirà al llarg dels propers dies en punt de trobada per a pallassos i pallasses de diferents indrets, que desenvoluparan una intensa activitat no sols amb espectacles al Teatre Auditori i al carrer, sinó amb tota una ampla oferta de tallers, cursos, conferències, exposicions fotogràfiques i presentacions de llibres que acompanyaran els espectacles de 'clown'.

El programa inclou la Mostreta Escolar, tres espectacles amb 14 representacions orientades als cicles d'educació Infantil i Primària, als que cal sumar 11 nous espectacles i 12 funcions per a tots els públics i públic adult, amb companyies de la Comunitat Valenciana, la resta del territori espanyol i l'àmbit internacional. També es compta amb un elevat nombre d’activitats complementàries, com una festa d’inauguració i xocolatada popular, el trenet de la rialla, l’exposició fotogràfica El somriure fa bella Xirivella, cursos de pallasos, tallers de risoteràpia, a més d’iniciatives amb component solidari, com ara l’esmorzar a favor de Payasospital, el qual tindrà lloc el diumenge, 19 de novembre.

Per al públic en general, l’espectacle 'The Melting Pot Pouporri', del grup Los Excéntricos, serà l’encarregat d’obrir la Mostra l’11 de novembre, amb una posada en escena d’aquest atípic trio de comediants, músics i malabaristes que renoven la figura del clown gràcies a una poètica d'arrel surrealista que troba l'equilibri entre la modernitat i el classicisme i provoca una allau de rialles. Un dia més tard, el 12 de novembre, el grup Cia Kicirke, representarà l’espectacle 'El Comediante', el qual combina l'espontaneïtat del carrer amb el gest còmic del pallasso.

Eixe mateix dia serà el torn del grup català Cia Sabanni, amb la proposta 'Amb p de pallasso', un espectacle fresc i divertit amb números de màgia, clàssics de tota la vida, però amb una mirada renovada. El 13 de novembre la Mostra donarà el salt internacional amb la posada en escena de 'Slips Inside', a càrrec de la companyia belga Cia Okidok, una de les més sorprenents i creatives del clown europeu actual.

El dissabte 28 de novembre, la Plaça de l’Ajuntament de Xirivella acollirà al showman, malabarista i pallasso Javi Javichy i el seu espectacle 'Plato, Platito, Platete'. Eixe mateix dia, agafarà el testimoni l’humor absurd i amb molt de surrealisme de Juan Callate, qui representarà 'Mr. Kebab'.

La Mostra clourà el 19 de novembre amb les vertiginoses acrobàcies de Circo Los i l’espectacle 'Xarivari Blues'. El punt final el posarà Marcel Gros i la seua proposta Universario.