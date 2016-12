Un monòlit franquista soterrat davall d’una piràmide

Una piràmide de prop de 10 metres presideix la plaça que hi ha enfront de l’Ajuntament de Catarroja. Aparentment és un monument simple, com el de qualsevol consistori. Catarroja va viure la guerra amb bombardejos aeris inclosos i ja en el franquisme va rebre diverses visites del dictador durant els seus recorreguts habituals per la geografia espanyola per a inaugurar infraestructures. Com en qualsevol municipi, les dècades del franquisme van perviure en forma de plaques, escuts, noms en la guia de carrers i monòlits.

La peculiaritat d’aquesta piràmide rau en el fet que se situa davall. Precisament, un dels tants monòlits en homenatge a Primo de Rivera. El monument als caiguts es va construir enfront de l’Hort de Vivanco, casa senyorial del segle xviii, l’edifici que hui és la seu de l’Ajuntament. Damunt, figurava la tradicional inscripció: José Antonio ¡Presente! Hui, és una construcció al mig d’una font.

Així és ara el monument a l'ajuntament de Catarroja

Segons diverses fonts municipals i els mateixos veïns, el monòlit franquista va ser tapiat fa més d’una dècada, quan l’alcaldia de la població la detenia el PP (des del 1995 fins a les passades eleccions), el titular de la qual ja ha mort. Altres membres de l’Ajuntament han negat que hi haguera cap monument franquista. Els veïns més joves amb prou faenes recorden l’existència de l’homenatge falangista, més enllà d’un monument que es localitzava al mig d’un parc, que hui és una font.

Durant els últims anys, des de la posada en marxa el 2007 de la Llei de memòria històrica, s’ha procedit gradualment –massa gradual potser– a retirar símbols i honors al dictador i a la seua dictadura. Fins al 2012 el dictador detenia la Medalla de la Vila de Catarroja, distintiu local que el ple municipal va decidir retirar-li per iniciativa de Compromís. Va ser la primera medalla d’aquestes característiques que va atorgar el municipi, aprovada pel ple el 1972. El 2016, el nou Ajuntament vol posar-se al dia amb la legislació estatal i anirà eliminant la simbologia per distintes vies: ha presentat un projecte que opta a les subvencions de Diputació i, segons fonts municipals, a hores d’ara prepara una iniciativa perquè els ciutadans participen en la retirada de les plaques dels HPO.

Municipis amb simbologia franquista

La llista de municipis que incompleixen la Llei de memòria històrica és ampli. A la província d’Alacant, a la comarca del Baix Segura, Daia Nova és l’única població en què l’Ajuntament s’ha negat obertament a retirar símbols. No obstant això, hi ha una llista ben llarga d’exemples de permanència del franquisme. Callosa de Segura va protagonitzar una sèrie de titulars quan els veïns van provar de paralitzar les faenes per a retirar la Creu dels Caiguts, enfront de l’església. Així mateix, la Conselleria de Justícia elabora un inventari en què figuren noms franquistes de la guia de carrers, plaques de les esglésies, creus dels caiguts, plaques dels HPO i altres distintius franquistes per a retirar-los.