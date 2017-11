Francisco Correa: "El cas Gürtel no existeix, és mentida"

Francisco Correa, capitost de la trama Gürtel, s’ha negat inicialment per videoconferència a declarar per consell del seu advocat en la comissió sobre Fira València que investiga en les Corts Valencianes el forat de 1.000 milions d’euros en la institució firal valenciana. “M’encantaria passar-me un dia sencer explicant-los-ho, però no em deixen”, ha dit a través del plasma. “Els avance que en aquella època la meua activitat estava centrada a Amèrica”, ha comentat Correa, que ha assegurat que respondrà quan les altres causes estiguen tancades.

No obstant això, Correa ha insistit: “Tot va ser un muntatge per a fer mal a un partit des d’un altre partit. S’ha demostrat que en la meua empresa no hi ha delinqüents, una altra cosa són els delictes que haja comés jo de tipus fiscal”.

Així mateix, ha afegit: “Ara tot és corrupció”. “Com no he de fer regals a un client que és boníssim, com no he de regalar a Ana Mato un pallasso i un aniversari, si a la meua empresa no li costa un duro”, ha defensat en relació a les acusacions que pesen sobre ell.

Des de la presó de Valdemoro, on compleixen condemna per les mossegades de la Gürtel a València, els tres capitostos de la trama –Álvaro Pérez, Francisco Correa i Pablo Crespo– han comparegut en la comissió parlamentària.

Compromís i PSPV consideren que hi ha prop d’un milió d’euros en factures “sense aclarir”, entre els anys 2007 i 2008, que no van passar per cap certamen. La formació valenciana ha preguntat per les relacions entre Orange Market, Fira València i el Partit Popular. La diputada Teresa García assenyala que s’assemblen als contractes de Laterne, empresa investigada en el cas Taula. La filial de la Gürtel a València va cobrar de la Fira 1,5 milions d’euros per activitats de comunicació.

‘El Bigotes’ i els cursos de cuina

“Tindria molt de gust a contestar i passar-me el matí amb vostés i explicar-los-ho, però haurà d’entendre que no vulga declarar per les meues causes obertes”. És pràcticament l’única resposta que han obtingut els diputats valencians –en concret, Teresa García, de Compromís– d’Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. Pablo Crespo també s’ha negat a contestar.

Després d’escoltar el relat dels diputats, ‘El Bigotes’ ha fet dues peticions peculiars a la Cambra. La primera, que parlen en castellà, perquè el seu advocat “no se n’assabenta”. La segona, que li deixen abandonar la comissió per a assistir a cursos de cuina.

Per a rematar la seua intervenció, el presoner ha advertit els diputats: “No es fien de tot el que diuen els mitjans de comunicació”. “Vostés només han vist la cara A del disc, que és la roïna. Jo promet anar a València a explicar-li la cara B”, ha respost al diputat socialista José Muñoz. “Els donaré el titular de hui, que amb el que passa a Espanya no eixirien en el telenotícies”, ha dit després de prometre que donarà explicacions. “Ni són tots els que estan, ni estan tots els que són”, ha comentat en referència a la trama.

Segons la confessió del delator de la trama, l’exregidor del PP de Majadahonda José Luis Peñas, a qui van oferir un lloc de responsabilitat en l’organisme, Correa i les seues empreses tenien “ un control total, complet i absolut” sobre la institució firal valenciana.