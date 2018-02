Podem forçarà PSPV i Compromís a retratar-se en la investigació als empresaris de Gürtel i tempteja PP i Cs

Podem pretén fiscalitzar els contractes amb la Generalitat de les empreses propietat dels empresaris valencians que han reconegut davant l'Audiència Nacional que van finançar il·legalment al Partit Popular en les eleccions de 2007 i 2008. Per a açò ha presentat una Proposició No de Llei en les Corts Valencianes en la qual demana obrir una recerca administrativa per a cercar possibles irregularitats en l'adjudicació o possibles sobrecostos injustificats.

Aquesta mesura obligarà a retratar-se a Compromís i PSPV que en el Consell no acaben de veure clar obrir un procés intern per a fiscalitzar les adjudicacions a aquests empresaris. Des de Podem van explicar també que buscaran el suport de Ciutadans i, fins i tot del PP, partit que amb Isabel Bonig al capdavant ha tibat les seues relacions amb la patronal. La PNL ha sigut presentada per registre d'entrada i encara no té data de presentació.

La proposició del partit morat proposa "realitzar una inspecció per a conèixer quants empresaris vinculats a la trama Gürtel tenen a dia d'avui contractes amb la Generalitat". A més, pretén que el Consell informe les Corts sobre quins contractes dels empresaris vinculats a la trama Gürtel s'han signat en aquesta legislatura i quins han sigut les garanties legals per a realitzar aquestes contractacions en la Generalitat.

El partit que dirigeix Antonio Estañ vol també que s'analitzen els contractes de les empreses vinculades al cas Gürtel que encara avui treballen amb la Generalitat para, "en el cas de detectar-se irregularitats o que incomplisquen la legalitat contractual, cancel·lar-los i establir les multes oportunes". La proposta també vol avançar en mesures per a garantir una major transparència i millorar la concurrència en la contractació pública. En alguns casos, aquestes empreses de la Gürtel representen vertaders oligopolis en sectors com en aigua o la gestió de depuradores.