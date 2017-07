Ximo Puig aposta per una major dinamització de les agrupacions locals del PSPV

Ximo Puig, candidat a continuar dirigint al PSPV, ha anunciat que impulsarà un pla de xoc que permeta no solament modernitzar i millorar les actuals instal·lacions de les Cases de Poble sinó que també incloga medides per a activar, dinamitzar i incorporar moltes més gent al projecte socialista.

Per a açò el precandidat a la secretaria general del PSPV ha anunciat, en un esmorzar amb militants socialistes a Torrent, que crearà la secretaria de dinamització d'agrupacions locals la comesa de les quals serà, fomentar l'activisme entre la militància i fer de les cases del poble un espai útil i atractiu per als veïns.

“Anem a crear la secretaria de dinamització de les agrupacions locals per a fer-les més partícips de les polítiques del govern i perquè també servisquen d'enllaç i relació permanent amb els ciutadans perquè hem d'aprendre de la història que mai ens devem separar dels ciutadans”, ha assenyalat Puig.

Aquesta secretaria, segons ha explicat Puig, serà l'encarregada d'activar les agrupacions a través de l'organització de debats, serveis veïnals, activitats culturals de manera que es consoliden aquests espais com a lloc de trobada per a tots els veïns. De la mateixa manera a través d'aquesta secretaria també s'impulsarà un Pla d'activació, modernització i millora de les Instal·lacions perquè compten amb els mitjans i instruments necessaris i adequats al segle XXI.

Campaña propositiva

Durant la seua intervenció Ximo Puig ha incidit en la importància de fer una campanya propositiva, amb idees, que arreplegue les aportacions "de tots els companys que així ho desitgen per a aconseguir que aquest procés siga de tots i servisca per a enfortir al partit". “El meu compromís és continuar canviant el partit per a canviar profundament el País Valencià”, ha assenyalat el també president de la Generalitat, al mateix temps que ha apostat per donar un nou impuls al PSPV vinculat a tots els seus militants, que sumeix noves persones al projecte que el seu objectiu ha de ser “aconseguir noves metes i nous drets per als ciutadans”.

En aquest sentit s'ha referit a les medides ja anunciades des de la candidatura ‘L’Esquerra en Marxa’ com la creació de la secretaria de la militància; la creació de la figura de el ‘diputat de circumscripció’; el seu compromís per a impulsar tres auditories internes que el seu objectiu siga detallar les despeses, avaluar el compliment del programa electoral i el compliment dels estatuts; la creació de l'Escola de Política Municipal per a potenciar el talent o l'experiència o la creació de l'oficina del Portaveu.