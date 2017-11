Dos alts càrrecs d'Indústria dimiteixen en 24 hores per la tensió entre PSPV i Compromís en Economia

La Conselleria d'Economia Sostenible continua sent una zona de moviments sísmics en el govern de PSPV i Compromís. En les últimes 24 hores s'han conegut dues noves dimissions que agreugen la crisi institucional entre ambdues formacions en la conselleria dirigida per Rafael Climent, la del director general d'Indústria, Diego Macià -històric alcalde socialista d'Elx- i la del subdirector d'Economia, Francisco Ernesto García Portalés -de perfil més tècnic nomenat ja pel PP en 2013-.

Des de Conselleria s'explica que les motivacions argumentades per tots dos serien de tipus professional. Així Maciá tornaria a la Universitat Miguel Hernández on promocionaria en el seu càrrec, mentre que García Portalés hauria anunciat ja al juny que volia una excedència per a treballar en una empresa privada del sector del moble.



No obstant açò estes dimissions aprofundeixen en la deterioració de les relacions dels partits socis de govern i que van mostrar el seu primer faig fallida amb la recol·locació de l'anterior Secretària Autonòmica d'Economia, la socialista María José Mira. Aquest moviment en el segon escalafó no va solucionar tots els problemes, així la successora de Mira, Blanca Marín, també s'ha queixat de patir interferències en el seu treball, com la censura de notes de premsa del seu departament.

D'aquesta manera la remodelació del segon escalafó del Consell que es va produir a l'agost de 2016 comença a tenir noves baixes. En aquell moment el conflicte girava al voltant dels horaris comercials, ara la qüestió es s'albira sobre la política industrial que gestiona Maciá precisament des de la comentada remodelació de fa més d'un any.

En aquell moment la direcció general d'Indústria, que es mantenia en mans socialistes amb Maciá, perdia el Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), que la conservava Júlia Company, antecessora del propi Maciá i mà dreta de Climent. Es començava així una lluita de competències que reclamava Maciá sobre el Ivace que depenia directament del conseller, i amb la resolució definitiva a favor de Climent, afegit a un minvament en les partides econòmiques per al departament de Maciá, este va renunciar al seu càrrec, encara que mantindria la seua gestió fins que es nomenara un successor, com s'ha sabut ara.

Per contra des de Conselleria s'afirma que han sigut permeables a les reivindicacions de Maciá i que han fet diverses concessions com l'encomana de gestió del tema de les ITV; també sobre la redacció de la nova Llei de Mines, rebutjada pel empresariat i que ara haurà de començar de zero; o l'impuls del Pla Eòlic.



Des del departament de Climent es critica així que queden "empantanades" unes qüestions reclamades pel propi Diego Maciá, que ara deixa el càrrec, així com també la implantació del Pla Estratègic d'Energia que havia de començar ara.