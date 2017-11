Al plasma i des de la presó: La cúpula de la Gürtel declara davant els diputats valencians

Als capitosts de la trama Gürtel encara els queda algun interrogatori. El pròxim, al plasma i des de presó. Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez (conegut com 'El Bigotes') declaren aquest dijous davant els diputats valencians per a explicar el seu paper en Fira València. En concret, els contractes de l'organisme amb Orange Market, empresa que dirigien i que intervenia per a la trama a València. La filial de la Gürtel a València va cobrar de la Fira 1'5 milions d'euros per activitats de comunicació.

El trio, que roman en la presó de Picassent des de febrer, és responsable de falsejar contractes de la Generalitat valenciana per a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), segons va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia valencià. Ara, els parlamentaris autonòmics tracten de desgranar les seues relacions amb Fira València, un organisme en el qual abundaven les despeses obscenes en els seus directius, els regals luxosos a polítics, els sobrecostos en les obres, i que ha deixat un forat milionari (de mil milions, en concret) en les arques públiques.

Segons la confessió del delator de la trama, l'exregidor del PP de Majadahonda José Luis Peñas, a qui li van oferir un lloc de responsabilitat en l'organisme, Correa i les seues empreses tenien "un control total, complet i absolut" sobre el recinte firal. Així ho va declarar en la mateixa comissió davant la qual ha de comparèixer la cúpula, on es va referir al fet que 'El Bigotes' -el braç de Correa a València- i els seus companys en els negocis tenien "accés directe" al president de la Generalitat, polítics de confiança -els noms dels qual va dir desconèixer- i era un home que "entrava en Presidència i Vicepresidència com volia, en la rebotiga, tenia accés a tot el que volguera". En l'època que s'investiga, era Francisco Camps el president de la Generalitat.

L'exdirectora de màrqueting de la Fira, Cristina Olmeda, també va assenyalar una posició privilegiada dels capitosts de la trama en l'organisme. La responsable va explicar que van ser Pérez, Correa i Crespo els qui la van entrevistar a Madrid per a oferir-li el lloc a València, amb un complement salarial de mil euros per la mudança que pagaria Orange Market.

Segons la proposta del calendari de la comissió, l'extresorer del PP Luis Bárcenas està cridat a comparèixer el pròxim 7 de desembre, el mateix dia que l'expresident murcià Ramón Luis Valcárcel i l'expresident de la Diputació de València i vocal nat del patronat de la institució firal Fernando Giner.

L'activitat de la trama en Fira València no ha sigut investigada per la justícia i seran els diputats valencians els primers a tenir l'oportunitat de preguntar a la cúpula de la Gürtel sobre aquesta qüestió.