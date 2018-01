Racismo en H&M por promocionar con un niño negro una prenda con el lema "el mono más guay de la selva"

La compañía H&M ha utilizado a un niño negro para promocionar una sudadera en el que aparecía inscrito el lema "El mono más guay de la jungla". La lluvia de críticas generada por la publicación de la fotografía racista en su página web de Reino Unido ha obligado a la empresa sueca a pedir disculpas.

La denuncia circuló desde este domingo en las redes sociales, donde los usuarios han tachado de racista la fotografía y han recordado que "mono" es un insulto recurrente contra el que la comunidad afrodescendiente lleva años luchando. Además, varias voces han llamado al "boicot" de los productos de la tienda.

How has @hm gotten away with using 'coolest monkey in the jungle' as an advertising slogan on an item of clothing i.e a hoodie and then using a black child to advertise such a racist saying. This is disgusting @McIntoshNichole @usblm @KanyaKing @oldmanebro #h &m #racist pic.twitter.com/VGGFxst5Xw

BOYCOTT @hm! Whose with me? @hmusa What universe do you live in that makes it okay to flaunt your racist ways in such an epic portion. I demand you remove this ad! This child is precious and should be treated as such! #boycottH&M #racists #coolestmonkeyinthejungle #notonmywatch pic.twitter.com/eY4f7nKxvi