Altos cargos de la ONG Oxfam pagaron por sexo a supervivientes del terremoto de Haití durante una misión humanitaria

Un grupo de altos cargos de la ONG Oxfam pagaron a jóvenes haitianas para organizar "orgías" durante una misión humanitaria tras el terremoto de Haití de 2010, según ha informado el periódico británico The Times. Un informe confidencial de la organización internacional señala que "no se podía descartar que [las mujeres] fuesen menores".

La ONG elaboró una investigación interna en 2011 como respuesta a diversas denuncias de explotación sexual, descarga de material pornográfico, acoso e intimidación. El informe, al que ha tenido acceso el medio británico, sugiere que hay menores de edad entre el grupo de personas que fueron abusadas sexualmente por el personal humanitario, aunque Oxfam argumentó que estas acusaciones "carecen de pruebas".

Según publica The Times, como consecuencia, la organización británica permitió que tres de sus altos cargos dimitieran sin ningún tipo de acción disciplinaria y despidió a otros cuatro, todos ellos acusados de conducta obscena, incluyendo relaciones con estas mujeres en el bloque de apartamentos donde Oxfam las hospedaba temporalmente.

Entre las dimisiones se encuentra la de Roland van Hauwermeiren, responsable y director de Oxfam en Haití durante la crisis, quien admitió haber contratado a jóvenes haitianas a las que llevó a la casa que la organización había alquilado para él.

Pagar por relaciones sexuales está prohibido por el código de conducta del empleado de Oxfam y contradice los principios sobre comportamiento de trabajadores humanitarios establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"El comportamiento de algunos miembros del personal de Oxfam descubierto en Haití en 2011 fue totalmente inaceptable, contrario a nuestros valores y los altos estándares que esperamos de nuestro persona", ha afirmado la organización británica en un comunicado. Por su parte, Oxfam Intermón - la rama española de la confederación global Oxfam- aclara que ningún miembro de la ONG española ha sido implicado.

The article published today in The Times about Haiti reveals totally unacceptable behavior. We are deeply distressed by what happened. We are doing all we can to protect vulnerable people in our communities, our staff, and to prevent sexual abuse & exploitation.