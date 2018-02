Aparece la pintada 'Refugees not welcome' frente a uno de los edificios habilitados por Carmena para acogerlos

La pintada ha aparecido este jueves escrita a gran tamaño en una tapia frente a uno de los edificios habilitados por el Ayuntamiento de Madrid para acoger a refugiados y migrantes que "no son atendidos" por el Gobierno

"No sabemos qué está pasando, por qué no se les atiende. La impresión que tenemos es que el servicio estatal de migración, por lo que sea, no está funcionando", dijo Manuela Carmena este miércoles