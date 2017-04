Empar Marco: Trabajamos para que "à punt" empiece a emitir a final de año

La periodista Empar Marco fue elegida hace poco más de un mes para dirigir À punt, la nueva radiotelevisión valenciana, con el reto de poner en marcha los nuevos medios de comunicación públicos valencianos.

Su principal objetivo es hacer la cosas bien, "aunque todo el mundo tenga que esperar un poco más", para que la futura radiotelevisión nazca con contenidos nuevos y unos informativos "fuertes, veraces, potentes y creativos", algo que espera que pueda producirse a finales de este año.

En una entrevista con EFE, Marco analiza la situación en la que se encuentra la puesta en marcha de esta cadena y el trabajo que tiene por delante.

Pregunta: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la nueva radiotelevisión valenciana?

Respuesta: Hace un mes que estoy aquí. He descubierto muchas más dificultades de las que yo pensaba que encontraría, especialmente en el plano tecnológico. Eso es lo que va a dificultar más la puesta en marcha rápida.

P: ¿Podría poner una fecha para empezar a emitir?

R: Queremos poner en marcha una plataforma multimedia. Eso tardará, la tendremos seguramente el año que viene, pero vemos que hay una presión social para que comencemos. Queremos ver si hay posibilidades reales de empezar antes de que acabe el año, más bien hacia finales de año.

P: ¿Con qué medio se empezará?

R: Yo pensaba que la emisión de radio podría ser la primera, pero, como aún no ha salido el pliego de condiciones del equipamiento, posiblemente no lo será. Estará ahí con la tele. De hecho puede que sea la tele el primer medio que pueda arrancar.

P: ¿Cuando saldrán las bolsas de trabajo para la contratación de personal?

R: Nos gustaría que fuera ya. Ahora hay una situación un poco delicada porque se ha estudiado la manera de hacerlo. Imagino que se presentará mucha gente y queremos facilitar el trabajo a la gente que se presenta, pero también a quienes trabajen en la baremación. Para ello, se constituirá un mecanismo de autobaremación, que tardará unas 4 o 5 semanas. Entonces se tendrá la aplicación y se podrá convocar la bolsa de trabajo.

P: ¿Cómo queda la situación de los trabajadores de la antigua RTVV?

R: Se ha pactado con los sindicatos que su valoración en méritos esté sobre el 38 %. Estarán muy bien valorados y al mismo tiempo se ha intentado que no sea una valoración desproporcionada con el resto de la gente que no haya trabajado en RTVV. Es una valoración adecuada.

P: ¿Cómo va el proceso de contratación externa de contenidos?

R: Se están elaborando los primeros contratos. Aún no se ha asignado ninguno, pero se están preparando. El Alto Consejo Consultivo realizó una selección del contenido documental y de ficción y hay una persona encargada de elegirlos y valorarlos económicamente.

P: Queda por seleccionar el contenido de entretenimiento.

R: Hay un compromiso de que ese material sea prioritario en la selección de contenidos de la nueva parrilla. Para ello, entra ahora un grupo de gente a trabajar, a través de contratos de prestación de servicios. Son tres productores ejecutivos (César Martí, Elena Vilanova y Ernest José Sorrentino), que se dedicarán a seleccionar este material. Necesitamos encargar ciertas cosas si queremos tener material cuando los nuevos medios empiecen.

P: ¿Se incorpora ahora más gente?

R: Se incorporan otras dos personas. Albert Vicent (fue presidente del comité de empresa de la antigua RTVV), quien se encargará de todo el tema de proyección social de los medios y de la relación con la red de televisiones y radios comarcales.

También Esperança Camps, extrabajadora de RTVV y exconsellera balear, quien trabajará en la redacción única de radiotelevisión y web.

Necesito incorporar gente que mire la ubicación física, pues hay que hacer obras, tirar tabiques, se debe hacer la radio, y eso hay que hacerlo ya porque, si no, hay muchas cosas de tipo tecnológico que no podemos decidir.

P: ¿Ve suficiente el presupuesto de 55 millones para 2017 asignado al consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació?

R: No me planteo si debe ser más o menos. Es lo que tenemos. Los 55 millones son de la Corporació, y el de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación es de 36,8 millones. Ahí se incluye la plantilla de la sociedad y los gastos de funcionamiento que incluyen todos los contenidos audiovisuales. Para este año son suficientes.

P: ¿Confía en que la apertura de la radiotelevisión ayudará a recuperar el sector audiovisual o periodístico en la Comunitat?

R: El sector va a tener mucho trabajo porque vamos a externalizarlo prácticamente todo. Aquí se quedan informativos y programas informativos, el resto va a la externalización. Así que el sector debe prepararse muy bien porque le va a venir trabajo.

P: ¿Le preocupa la impugnación, por parte de uno de los candidatos, del proceso en el que fue designada directora general de la sociedad anónima?

R: No me preocupa en absoluto. El consejo rector de la Corporació está convencido de que todo entró dentro de la legalidad, así que yo no tengo por qué preocuparme.

P: ¿Le gusta el nombre seleccionado para la nueva radiotelevisión, À punt?

R: No me desagrada. Pienso que es un nombre de futuro y voy a dejar seducirme por las empresas de publicidad que deben desplegar el nombre.

P: ¿Ha recibido presiones políticas para poner en marcha los nuevos medios?

R: No he hablado con ningún político. Solo con el president de la Generalitat, Ximo Puig, a petición mía, para intentar acelerar procesos y tener más apoyo para poder acelerar el proceso de creación de los medios.

P: ¿Cree posible una radiotelevisión valenciana independiente del poder político?

R: Si no lo creyera, no estaría aquí. Mi proyecto era muy claro en ese sentido. Apostaba por la independencia, la veracidad y la transparencia.

P: ¿Ve posible que el descrédito de la antigua RTVV pueda dificultar el despegue de la nueva?

R: Dependerá mucho de la proyección social que demos, de la imagen de los contenidos con los que nazcamos. Por eso tengo mucho interés por nacer con contenidos nuevos, que ya se vea la nueva cara, el estilo de los nuevos medios valencianos, que se respire el aroma que queremos dejar.

Estoy muy empeñada en que sean contenidos nuevos que den sabor. Igual que la redacción única, debemos empezar con unos informativos fuertes, buenos, veraces, potentes, creativos.

Debemos empezar bien, aunque todo el mundo tenga que esperar un poco más, creo que merece la pena esperar para hacerlo bien desde el principio.

P: ¿Qué le diría a quienes han cuestionado su independencia política?

R: Creo que las cosas se demuestran caminando y hablando. A lo largo de la puesta en marcha de los nuevos medios se irá viendo mi carácter, mi manera de hacer, y espero que las reticencias que pueda haber en un principio se vayan superando. No entiendo muchas veces la actitudes políticas, pero no soy política: soy una técnica, y eso es lo que quiero demostrar, que se pueden hacer unos medios buenos.