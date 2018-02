Ningún miembro del Gobierno acude al debate de la propuesta de ley de igualdad retributiva de Unidos Podemos

Con una bancada azul completamente desierta, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha presentado este martes su proposición de ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Ningún miembro del Gobierno ha asistido al debate para la toma en consideración de la iniciativa legislativa, algo que ha afeado Montero al Ejecutivo en su intervención inicial. A las 16 horas, una hora más tarde del inicio del debate en el Congreso, comenzaba la sesión de control al Gobierno en el Senado, al que acudían varios miembros del Gabinete de Mariano Rajoy.

En el desarrollo del debate, los diputados de varios grupos de la oposición se han dirigido al Gobierno, ausente, para criticar la alta tasa de brecha salarial entre hombres y mujeres en España y los escasos avances en materia legislativa para afrontarla.

Vacía la bancada del PP mientras presentamos una ley para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Hay una brecha salarial de más del 24%, pero ya sabemos que ellos en eso no se meten. No son patriotas quienes no se preocupan de la igualdad y de las mujeres de este país. pic.twitter.com/23kRB7bf6e