El Govern balear responde a Montoro: "No entendemos la carta de advertencia cuando Balears está cerca del superávit" 

Catalina Cladera, consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern balear, asegura que tiene "clarísimo" que Balears "no cumple la regla de gasto" estipulada de forma "opaca" por Cristóbal Montoro, pero considera "paradójico" que el Ministerio de Hacienda haya enviado una carta al interventor general de las Islas avisándole de una desviación de la regla de gasto cuando el archipiélago está cerca del superávit. "No entendemos la carta cuando Balears está cerca del superávit", comenta a eldiario.es.

Cladera asegura que, en esta "situación paradójica", Montoro está advirtiendo a Balears por superar la regla de gasto, mientras que las Islas cumplieron el año pasado el objetivo de déficit (este año también van a conseguirlo) y la economía balear crece alrededor del 3'8% (generando una "muy buena recaudación", según la consellera). "Por culpa de la regla de gasto no hemos podido incorporar estos ingresos al presupuesto de 2018. No podemos crecer como crecen los ingresos", lamenta.

Además, la consellera critica que esta regla de gasto se calcule de forma "oscura" y "unilateral" por parte del Estado: "Todavía no hemos conseguido aclarar la fórmula que utiliza el Ministerio de Hacienda. No es una metodología pactada". También defiende que no debería aplicarse año a año: "La regla de gasto no tiene que ser un objetivo a corto plazo, sino a medio plazo, a fin de estabilizar las cuentas y el objetivo de déficit".

"Cuando estamos cerca del superávit como en nuestro caso, que la regla de gasto opere de esta manera, con cartas del Ministerio de Hacienda, no deja de sorprender", puntualiza la consellera. En este sentido, cuestiona qué quiere el departamento dirigido por Montoro: "¿Qué más podemos hacer en Balears, cuando llevamos nueve meses pagando a los proveedores en menos de 30 días, cuando estamos estabilizando la deuda pública y cuando el año que viene la bajaremos en términos absolutos?".

Respecto a las medidas que Hacienda ha pedido a las comunidades afectadas (un total de diez, entre ellas Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana), Cladera comenta que Balears se encuentra "con el ejercicio casi cerrado". "Las Comunidades Autónomas tenemos poco marg en", explica. Además, a ello se une el hecho de que este martes es festivo en algunos municipios baleares, así que la consellera prevé que no podrán hacer "prácticamente nada, más que conocer la situación y expresar el disgusto del Govern con las cartas enviadas por Hacienda".

Financiación autonómica

La titular de Hacienda en el archipiélago también ha criticado al Estado por su falta de voluntad a la hora de cambiar el modelo de financiación autonómico: "Hemos pasado todo el año 2017 hablando de la reforma de la financiación autonómica y, de momento, solo hay un papel en blanco por parte del Ministerio de Hacienda. Las Comunidades Autónomas hemos hecho nuestro trabajo, pero por la otra parte no existe una voluntad explícita".

Cladera cree que Montoro "ha estado esperando a que se conocieran los resultados de las elecciones catalanas del 21D para ver hacia donde dirigir la reforma o qué velocidad ponerle". Con todo ello, asegura que el Govern balear se siente "decepcionado": "Seguimos decepcionados con el Estado porque no ha sido capaz de hacer una propuesta y de poner sobre la mesa documentos que vayan más allá del trabajo realizado por los expertos. Hasta ahora, el comité técnico permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha reunido dos veces con escasos avances".