Marín Quemada (CNMC) teme que un supervisor pequeño pueda ser más débil

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera que las instituciones tienen que ser “rigurosas, fuertes e independientes”. Unas características que en su opinión van ligadas al tamaño de la propia institución. “Una institución grande es más difícil de capturar que una institución pequeña”, ha dicho. Unas declaraciones que llegan entre las negociaciones de Ciudadanos con el Gobierno para dividir la CNMC en organismos más pequeños.

Una institución más grande es "más difícil de capturar", ha dicho Marín Quemada en una conferencia en el marco del curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP de Santander. "Estoy firmemente convencido de que el modelo convergente ha dado resultados extraordinariamente prácticos", ha dicho al referirse al modelo actual de regulador de Competencia que integró en 2013 las diferentes agencias.

Quemada ha asegurado que la última palabra sobre la organización la tiene el Parlamento pero que si le piden su opinión considera que un supervisor más grande puede ser más independientes. Además, ha señalado que en la sociedad actual la trasversalidad de los sectores es importante para llevar a cabo una tarea de supervisión.

Respecto a la concentación bancaria, en la que durante el curso se ha hablado que cinco bancos controlan el 72% del mercado, ha asegurado que analizan el mercado y que si se produce un descenso en calidad o en precios se hará un "análisis más puntual y exacto". "Es un nivel de concentración como hasta ahora no habia tenido en España", ha dicho. "Nuestro deber es visualizar si este nivel de concentración es lesiva o no", ha apuntado.

Sobre cómo será el análisis de la operación de compra de Popular por Santander, ha señalado que por la presencia de Santander en Reino Unido la operación ha ido en un primer momento a Bruselas. Allí el regulador debe dar información a las agencias nacionales que en el caso de considerar que pueden afectar a la competencia del país deberían activar el artículo 9 y pedir el estudio en España. Marín Quemada ha señalado que el Consejo de la CNMC analizará esto y decidirá si pedirlo o no. Aunque se pida, Bruselas puede decidir que se quede allí el estudio.

En este sentido, ha asegurado que están analizando, por ejemplo, si la compra de Popular por Santander tendrá efecto en las comisiones de los cajeros. Actualmente, ING tiene un acuerdo Popular para que sus clientes retiren gratis dinero de sus cajeros asumiento la entidad naranja las comisiones. Aunque por el momento el acuerdo sigue vigente, la absorción por parte de Santander podría cambiar esto.

En otro orden de cosas, Marín Quemada ha dicho que estudian si el roaming tiene un efecto en la subida de precios. Un motivo de "preocupación extremadamente concreto", ha dicho. "Los países que somos receptores tenemos que mallar una estructura para dar servicio a esas personas que vienen de otros países, si se concentran en unos pocos meses del año y dado que las instalaciones no se pueden desmontar se entiende que van a estar sobredimiensionada para el momento del año que no vengan, y la preguna es: ¿eso quién lo va a pagar?", ha apuntado. "No lo sabemos bien, pero intuyo la respuesta", ha dicho.

NOTA INFORMATIVA: El viaje de la redactora a cubrir los cursos de Santander organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica ha sido sufragado por BBVA .