Nueva Zelanda en autocaravana: el plan perfecto

Nueva Zelanda es el destino soñado por muchos viajeros y su fama está más que justificada. Si viajas desde España está lejos, lejísimos, tanto que no existe un punto más alejado en todo el planeta ya que Nueva Zelanda se encuentra exactamente en nuestras antípodas.

Calcula que tardarás más de un día entero en llegar, otro tanto en volver, y que los billetes nunca son precisamente baratos, así que si vas, ya que estás, pasa allí el máximo tiempo posible porque no te arrepentirás. Verás que Nueva Zelanda está repleta de encantos que hacen que merezca la pena llegar hasta allí pero, y una vez allí, ¿cuál es la mejor manera de viajar por Nueva Zelanda? Ni el transporte es económico y ni mucho menos lo son sus alojamientos, por lo que… ¿qué tal viajar en autocaravana? Viajar con la casa a cuestas puede ser la mejor manera de moverse por el país neozelandés y te vamos a contar por qué.

Las ventajas de viajar en autocaravana en Nueva Zelanda

Para muchos viajar en autocaravana es toda una filosofía de vida pero si va a ser tu primera vez verás que Nueva Zelanda es un país muy amable y muy bien preparado para estrenarse. El país recibe infinidad de turistas que eligen este medio de transporte, tantos que incluso las carreteras nos recuerdan cada dos por tres que “ojo, circula por la izquierda” para evitar posibles sustos.

Muchos parques o espacios de ocio naturales están preparados para poder pernoctar en ellos.

- A tu aire

Viajar en autocaravana significa llegar hasta donde tú quieras sin depender de transportes públicos por lo que la libertad es máxima.

- Transporte + comida + alojamiento

Viajarás en un “todo en uno”, además de desplazarte podrás comer como en casa y no tendrás que preocuparte en buscar alojamiento porque lo llevas incorporado.

- Naturaleza desde la primera fila

Encontrarás multitud de estacionamientos para pernoctar en increíbles parajes naturales, tendrás las ventajas de acampar pero con todas las comodidades.

- Un país preparado

La cultura de las autocaravanas tiene una gran fuerza en Nueva Zelanda y todo el país está preparado para ellas. Multitud de áreas habilitadas, de baños públicos gratuitos, de puntos de recarga y desecho de agua… todo es fácil.

Tipos de autocaravana y dónde dormir con ella

Existe una gran variedad para elegir. Tu presupuesto, tus exigencias de confort y el número de personas que viajéis juntas determinarán una u otra opción. Las grandes autocaravanas estarán mejor equipadas pero serán más caras, mientras que la opción más económica son siempre las campervan, furgonetas adaptadas para poder vivir en su interior.

Algo importante es saber dónde puedes dormir con ellas y esto se puede ver condicionado por el tipo de vehículo que elijas. En Nueva Zelanda no puedes pernoctar donde te dé la gana, has de acudir a un espacio autorizado para ello (un área de descanso, una zona delimitada, un parking, etc, todas gratuitas) o a un camping en el que sí deberás pagar para pasar la noche.

Cuando decimos que puedes estar cerca de la naturaleza nos referimos a... realmente cerca.

¿Dónde puedes dormir con tu autocaravana? Depende. Si tu autocaravana tiene WC incorporado podrás dormir en esas zonas gratuitas, se denomina que estos vehículos son “self-contained”, es decir, “auto contenidos”, y que no mancharás el entorno. Sin embargo, si no tienes WC incorporado eres “non self-contained” y entonces tendrás que recurrir a sitios mucho más restringidos o a campings.

Dormir donde se te antoje es tentador pero si no es una zona autorizada te enfrentas a importantes multas, al igual que si tu camper no tiene pegatina de self-contaided y pernoctas en un espacio donde solo pueden hacerlo las sí self-contained.

Cómo alquilar una autocaravana en Nueva Zelanda

No necesitas grandes requisitos para poder alquilar una autocaravana en Nueva Zelanda, por lo general con viajar habiendo obtenido un carnet de conducir internacional tendrás suficiente, no te exigirán experiencia previa ni tampoco estar acostumbrado a conducir por la izquierda.

Hay un gran número de empresas de alquiler y para elegir entre una y otra primero deberás saber qué presupuesto tienes y qué tipo de vehículo buscas, que como ya has visto hay una gran variedad para elegir. Algunas de las empresas más económicas son Wicked Campers, Jucy Rentals, Happy Campers, Backpackers o Lucky Rentals, donde encontrarás un poco de todo, muchas campervans y en las que los años de los vehículos será lo que diferencie el precio entre unas y otras.

Si buscas opciones con mejores prestaciones y un mayor nivel de confort tienes empresas de alquiler como Mighty, Britz y Apollo, todo tiene su precio, claro.

Trucos y consejos para viajar en autocaravana por Nueva Zelanda

- ¿Qué es el relocation?

El “relocation”, o el proceso de recolocar una autocaravana, puede ser algo interesante si tienes suerte. En ocasiones las compañías necesitan llevar sus vehículos de una ciudad a otra y para ello se lo ofrecen a sus clientes a precios irrisorios. Si te cuadran origen, destino y fechas habrás triunfado. Puedes consultarlo en www.transfercar.co.nz.

En invierno las bajas temperaturas harán que te abrigues a conciencia pero tendrás carreteras enteras para ti.

- Las Apps de los campers

La unión hace la fuerza y las tecnologías hacen más fácil compartir la información. Hay aplicaciones específicas para quienes viajan en autocaravana y en ellas encontrarás sobre el mapa zonas para pernoctar con todos sus detalles, WC públicos, puntos de WiFi abierto, duchas y prácticamente todo lo que puedas necesitar, a veces con fotos y opiniones ¿Se puede pedir más? Echa un ojo a CamperMate y WikiCamps NZ.

- Ojo con las condiciones del contrato

Como todos los contratos el del alquiler de la autocaravana hay que leérselo con cuidado. No suelen tener mucha letra pequeña y son bastante claros pero en ocasiones especifican carreteras por las que no puedes pasar, especialmente puertos de montaña en invierno. Si lo incumples y tienes algún percance la compañía puede lavarse las manos.

- ¿Invierno o verano?

Hay dos Nuevas Zelandas, la de invierno y la de verano. En la primera las temperaturas pueden ser muy bajas, especialmente en el sur de la isla sur y te puedes encontrar alguna carretera cerrada por nieve. Lo bueno es que los precios también bajan y puedes acceder a vehículos mejores a precios económicos. Sin embargo, en verano Nueva Zelanda brilla como ella sola y las temperaturas son mucho más agradables. En temporada alta los precios suben y los turistas se multiplican, lo que puede suponer algún problema de espacio para pernoctar en según qué sitios.