“Creo que los Estados miembros deberían ceder más competencias a la UE”

Arturo Sanabria Tienza es un veterinario y funcionario del Estado que desde 1984 participa en comités permanentes veterinarios y de salud humana de la Unión Europea, a los que asistía en representación de España antes de la adhesión en 1986.

En 1987 supera las pruebas y entra como funcionario entonces de la Comunidad Económica Europea y comienza su aventura comunitaria. Pacense de nacimiento, lleva a gala que tuvo que desempatar con otro funcionario español en las pruebas de selección, y lo hizo gracias a sus conocimientos de portugués, además de los que tiene de francés e inglés.

-¿Qué quiere decir Europa para usted?

Europa desde un punto de vista geográfico es un continente, todos lo sabemos, pero además es cuna de civilizaciones que en momentos determinados confluyeron por migraciones y guerras y tomando lo mejor y lo peor de cada pueblo fueron conformando una cultura común. En la actualidad Europa es más que todo esto. Es la manifestación de la sociedad que la puebla y que le permite caminar acompasadamente y preservar los valores que la impulsa. Además es actualmente el reflejo de la voluntad de todos los Estados que integran la Unión Europea, Estados que no quieren más guerras como las sufridas en el siglo XX, y que desean mejorar las condiciones sociales de sus países. Mejoras que redundan también significativamente en aspectos económicos, culturales, educativos, científicos y en la libre circulación de personas y capitales.

Definitivamente Europa ha sido y es un proyecto de mejoras, que han derivado hoy en lo que llamamos Unión Europea. Así este proyecto ,que comenzó hace 60 años, todavía sigue caminando, y espero que con el caminar vaya haciéndose cada vez mejor. Que sea un proyecto sin fin y que no se desvíe de la dirección de lograr que Europa sea un lugar donde la vida parezca mejor para todos los que la habitan.

-¿Qué le gusta de Europa y en qué debería mejorar?

Por supuesto que si hablamos de la Unión Europea hay muchos aspectos que me gustan, pero para expresar mis preferencias puedo resumirlos en los siguientes puntos:

La valoración positiva de todo lo que tenemos en común los Estados Miembros (EEMM) así como el conocimiento y reconocimiento de nuestras diferencias.

Lo que ha significado la UE en la economía de sus miembros en general para la propia Unión de Estados.

La cooperación en temas tan importantes como la investigación y el desarrollo.

Y por supuesto la creación del Programa Erasmus, dirigido a los jóvenes que son el futuro de nuestros países y por tanto de la Unión Europea. Programa que como todos sabemos, ha permitido que muchos estudiantes de diversos Estados Miembros puedan estudiar algunos cursos de su carrera en Universidades de países diferentes a su procedencia lo que ha facilitado que los jóvenes europeos puedan compartir experiencias.

En cuanto a qué debería mejorar la UE, es cierto que siempre se pueden mejorar cosas, sino sería un proyecto estático que perdería peso a medida que el tiempo avanzase, no en vano se ha dicho en Bruselas que cada crisis en la UE sirve como acicate para reactivarla. Esperemos que esta crisis que hemos vivido sirva para lo anteriormente dicho y también que se cumpla otro dicho bastante extendido en la capital de Europa:“Europa cabalga con un paso atrás y dos adelante¨. Por último y en este sentido, creo que los Estados miembros deberían ceder más competencias a la UE.

-¿Desde su punto de vista, qué cree que significa la UE para España?

La entrada de España fue un gran hito para nuestro país en el siglo XX. No solo en aspectos culturales si no sobre todo económicos. Desde entonces conocemos mejor a nuestros compañeros de viaje en la Unión Europea, estamos mejor comunicados y nos interesan más las particularidades de cada país miembro.

Los beneficios para España de la pertenencia a la UE son muchos y diversos. Podemos citar a modo de ejemplo, la PAC, las ayudas para infraestructuras, las ayudas para la lucha contra las enfermedades de animales domésticos, los programa Erasmus y un sinfín de otras medidas comunitarias.

-¿Nos puede contar una experiencia personal que a modo de testimonio sea ejemplo de esta dimensión europea?

Desde siempre tuve la inquietud de poder trabajar un periodo de mi vida en organismos que incluyeran varios países. La FAO y la UE me gustaban para poder desarrollar mi trabajo.

En 1986 se publicó un concurso-oposición para trabajar en la instituciones europeas.Aprobé los exámenes y por mi experiencia me integraron en la Comisión Europea concretamente en la, Dirección General para la División en Legislación Veterinaria. Automáticamente se me asignó como trabajo la legislación relativa a los residuos de medicamentos veterinarios en alimentos, así como el Comité Científico Veterinario en sus secciones de salud pública, sanidad animal y bienestar de los animales. Fue así como con toda la ilusión de trabajar para Europa me incorporé al trabajo.

Fue una época muy bonita, al poder trabajar con los mejores científicos europeos, conocer varios centros de investigación de países miembros de la Unión y organizar ensayos colaborativos. En definitiva fue una experiencia única. Como anécdota puedo contar que conocí a un científico belga al que había citado en mi tesis doctoral quince años antes sin conocerlo personalmente.

El poder trabajar con los compañeros de la División, que incluía en aquella época a personas de Dinamarca, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo e Irlanda, me enseñó a convivir con personas de otros países con sus diferencias y particularidades, que a la hora del trabajo y de las relaciones personales ponían por delante su voluntad de trabajar por una Europa unida.

Por otra parte mis hijos pudieron convivir con niños y jóvenes de otros países. Los dos conservan buenos amigos de varias nacionalidades y aunque se ven poco, internet les ayuda a mantener la amistad. En definitiva, para mí la convivencia europea ha sido una muy buena experiencia.