Regadíos e impuesto de sucesiones, otros puntos en el pleno de la Asamblea

La comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, para exponer la situación de los nuevos proyectos de regadíos y una propuesta de Podemos sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, centran junto al nombramiento del director de Canal Extremadura el pleno de la Asamblea de este miércoles.



En la sesión plenaria, que se adelanta al miércoles por ser el jueves la fiesta nacional de España, destaca también el debate de un proyecto de ley para simplificar los trámites administrativos de la Junta necesarios en los Planes Generales Municipales.



El socialista Valentín García ha señalado en cuanto a los regadíos que cuando llegaron al gobierno "solo había proyectos de regadíos de papel y sin acabar", mientras que ahora son "reales y trabajados con las comunidades de regantes".



Para la portavoz del PP, Cristina Teniente, en "lugar de avances, lo que hay es incertidumbre" y se ha preguntado por qué la Junta ofrece "un trato diferencial" en la financiación "al aportar el 75% de la inversión en el de Monterrubio de la Serena, y el 50% en el caso de Arroyo del Campo y Tierra de Barros".



Además de García Bernal, también comparecerá a petición propia el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, para explicar "cómo el Gobierno de España impide invertir los fondos europeos que están aprobados para extender la banda ancha en las zonas rurales de la región".

Impuesto de herencias

Otro punto destacado del orden del día es una propuesta de impulso de Podemos sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, que rechaza sea eliminado porque es una "fuente de ingresos" para financiar servicios públicos de calidad y porque su supresión supondría "un absoluto coladero para el fraude fiscal de las grandes fortunas".

No obstante, como reconoce que se dan situaciones de "injusticia", plantea ciertas modificaciones para que "los pequeños herederos no pierdan sus herencias" como oficinas físicas de asesoramiento sobre las exenciones, hacer las bonificaciones "más comprensibles" y una valoración justa y equilibrada de los bienes.



Ese partido defiende "unos impuestos justos, progresivos y redistributivos", y ha instado al Gobierno central a homogeneizar este impuesto en todas las comunidades.



En el Pleno se debatirá además una propuesta del PP en la que se insta a la Junta a realizar inversiones "urgentes" en el Valle del Jerte para garantizar el agua potable, mejorar sus infraestructuras hidráulicas y un plan de promoción turística en la zona. "Es el momento de soluciones no de excusas", ha dicho Teniente.



Igualmente, se debatirán dos proyectos de ley, uno de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura; y otro de Podemos, el 14 que presenta esta legislatura, para la reforma de la ley del Estatuto de los Consumidores, con el fin de aumentar "su protección frente a ciertos abusos de las multinacionales".



La formación morada pide que se creen oficinas físicas de atención a los consumidores cuando se trate de servicios continuados como luz, agua, gas o telefonía y que se eliminen los teléfonos de pago de atención a los clientes.



En el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, el PP preguntará sobre la interposición del recurso para la protección de derechos fundamentales presentado contra el pacto y las bases que regulan los procesos selectivos del personal del SES; por el llamamiento telemático de los docentes; y por el desempleo.



Podemos, por su parte, se interesará por el desarrollo de la Ley LGTBI; por la situación del sector de la atención domiciliaria; y la del sector de la seguridad privada en las contratas de la Junta.



Cs cuestionará por las medidas para afrontar la sequía, pues cree que las anunciadas hasta la fecha son "totalmente insuficientes" y ha advertido del "problema añadido" a las pérdidas ganaderas y agrícolas, de que "se reavive la tuberculosis" si se agudiza sequía.