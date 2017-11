Piden espacio en el nuevo cementerio de Badajoz para enterramientos musulmanes

La comunidad musulmana en Extremadura traslada al Ayuntamiento de Badajoz la necesidad de que pueda ceder una parcela dentro del cementerio nuevo de la ciudad para acoger enterramientos para vecinos musulmanes.



El imán de la Mezquita de Badajoz y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel Najjar, ha mostrado su confianza en que pueda haber finalmente un entendimiento entre las formaciones del Consistorio, y entre éste y la Junta de Extremadura, para que Badajoz pueda contar al fin con un espacio para facilitar estas sepulturas.



Najjar considera que ha llegado el momento, pues la comunidad islámica extremeña "no puede esperar más". En un día, el de Todos los Santos, donde muchos ciudadanos se acercan a las sepulturas de sus seres queridos, Najjar ha recordado que "los musulmanes pacenses y extremeños deben trasladarse como poco a Madrid, cuando no a otros países, pues no existe un cementerio musulmán en la comunidad".



Aunque el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, esgrimió días atrás las dificultades que hoy conlleva este espacio (por ejemplo, habría que modificar la ley autonómica), Najjar se ha mostrado convencido de que con negociación y predisposición se puede lograr sin ningún problema.



Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, abogó tras conocer las palabras de Fragoso que es necesario que el Consistorio inste a la Junta a que cambie las normas, pues según afirmó, existe disponibilidad por parte del Ejecutivo autonómico siempre que se ofrezca un terreno.



Pamplona o Castellón han sido las últimas ciudades, como ha significado Adel Najjar, que permiten enterramientos a los vecinos de religión musulmana, lo que se ofrece ya en la mayoría de comunidades autónomas españolas.