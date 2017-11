Diputación Cáceres espera reabrir el colegio mayor Francisco de Sande el curso 2019-2020

La demora de las obras de remodelación de la Casa de los Pereros, que albergará el Colegio Mayor Francisco de Sande, se debe a los retrasos en las autorizaciones del Ayuntamiento cacereño. Así lo ha expresado la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero, que espera que esté abierto el curso 2019-2020.

La adjudicación de la obra en la Casa de los Pereros no se ha realizado, pero cuenta desde septiembre con los permisos del Ayuntamiento y su presupuesto se ha pospuesto desde 2016. La presidenta provincial ha explicado que la reapertura irá en las cuentas de 2018 para que "los jóvenes puedan tener en el curso 2019-2020 un colegio mayor al que puedan acudir independientemente de la renta de sus padres".

Ha recordado que el Francisco de Sande fue cerrado por el anterior equipo de Gobierno popular, que dejó a su juicio, "sin oportunidad de educación" a los jóvenes de familias con las rentas más bajas de la provincia.

"Me hubiera gustado encontrarme el colegio mayor abierto y no cerrado como me lo encontré", ha apuntado Cordero, que ha dicho que ya se cuenta con la autorización local para las obras, que se licitarán en 2018.

Se trata de un proyecto nuevo, que no tiene que ver con el anterior colegio, pues no solo será una residencia universitaria sino también una "oportunidad" para el turismo idiomático para la provincia, que se procurará que esté abierto "todo el año", en un sitio "dinamizador" de la ciudad de Cáceres.