Entregan 139.000 firmas para anular la expulsión a Mali de un vecino de Cáceres

Moumine Kone, natural de Mali y vecino de Cáceres desde hace ocho años, ha conseguido reunir más de 139.000 firmas a través de la plataforma Change.org para solicitar que paralicen su orden de expulsión de España. Tiene previsto entregarlas este martes en la Subdelegación del Gobierno de la capital cacereña.



Además de las firmas su abogado registrará un r ecurso de reposición dirigido a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. La orden de expulsión le fue comunicada el pasado 8 de junio.



Moumine considera injusto que le expulsen del país, ya que toda su vida está en Cáceres y en unos meses va a ser padre con su pareja española. Llegó a España en patera hace diez años y desde entonces ha vivido aquí.

Arraigo social

Según ha explicado el 8 de junio le llamaron de comisaría para renovar sus papeles y que, cuando llegó, le informaron de que estaba detenido y de que tendría que abandonar el país este mismo mes.

"Me dijeron que estaba detenido porque el Ministerio del Interior me ha denegado el asilo. Sin más explicaciones me quitaron mi pasaporte y toda mi documentación", relata en la petición que inició entonces en Change.org. Considera injusto que no tengan en cuenta el arraigo social que ha logrado tras diez años viviendo en España.



"Estudié en la Universidad Popular de Cáceres, aprendí español, hice varios cursos de formación profesional, y desde 2014 he trabajado en varias empresas como cocinero, en seguridad, cuidando personas mayores y siempre cotizando a la Seguridad Social", subraya. Tras diez años aquí, recalca que en Cáceres tiene su casa, su novia y sus amigos, en definitiva, su vida.



Sus padres murieron en Bali por culpa de la guerra. "Yo me vine a España por seguridad y en busca de mejores oportunidades. Si tengo que volver allí, van a destrozarme la vida".