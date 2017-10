La empresa Tecnología Extremeña del Litio solicita la explotación de la mina de Cáceres

La empresa Tecnología Extremeña del Litio SL presentó el pasado día 10 la solicitud de explotación de una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflores, cerca de la ciudad de Cáceres, donde por ahora sólo se efectúan trabajos de investigación.



Así lo ha explicó la directora general de Industria, Energía y Minas, Olga García, ante la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía, y tras una pregunta del diputado de Podemos Eugenio Romero sobre esta cuestión.



Ha aclarado que la iniciativa empresarial se halla en un proceso "embrionario" y que, con el informe favorable de los organismos correspondientes, sólo se hacen trabajos de investigación en la zona en temas como la geología y la geofísica, que la vigencia de la actuación es de dos años, que hay un plan de restauración y que no hay previstos sondeos mecánicos.

No se ha presentado ningún proyecto de explotación, por lo que se desconoce y no es posible estudiarlo, aunque ha puntualizado que el pasado día 10 la empresa sí ha presentado solicitudes de explotación "derivadas" de los anteriores permisos de investigación.

Empieza el trámite

En tres meses la empresa aportará los documentos exigidos en la legislación como el proyecto de aprovechamiento de los recursos y el plan de restauración.



Una vez se complete el expediente se podrán iniciar los trámites administrativos, entre ellos la evaluación de impacto ambiental, y es previsible que en unos meses se dé comienzo al procedimiento administrativo correspondiente con los pronunciamientos de diversos organismos que serán consultados sobre su viabilidad.



Ha destacado que deberá contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. La directora general ha añadido que no se puede excluir a la minería del desarrollo regional y que hay que evitar "alarmismos".

Críticas de Podemos

Por su parte el parlamentario de la formación morada ha criticado el "secretismo" de la Junta en esta cuestión y el hecho de que la empresa ya ha presentado permisos de explotación. Ha explicado que la zona se halla a únicamente tres kilómetros de la ciudad de Cáceres y que su puesta en marcha implicaría 'favores' de las administraciones públicas que "no están al alcance" de empresas más pequeñas.



Romero ha argumentado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cacereño impide ese proyecto empresarial debido a su cercanía a la ciudad, por lo que toda modificación sería "arbitraria y no técnica". Ha añadido que hay una fuerte oposición social a cargo de entidades como la Plataforma "Salvemos la Montaña".

Valoración de Vara

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido cautela y que se "respeten los cauces y los procedimientos adecuados" con respecto al proyecto de mina de litio a cielo abierto que se plantea en la Sierra de la Mosca, muy cerca de Cáceres.



Ha explicado que "ahora mismo se está en un periodo de investigación que habrá que ver en qué concluye y cuál sería el informe de impacto ambiental (DIA), que todavía no procede, puesto que no hay una solicitud formal de permiso de explotación", ha señalado.



A su juicio hay que ser consciente de "la realidad de que las cosas no son discrecionales" y que "no hace uno lo que quiere sino lo que se ajusta a la ley", a lo que ha agregado que "sería frívolo por mi parte interpretar esa legalidad sin que se haya iniciado ninguna actuación".



Para el presidente extremeño, "es el momento de que todo respetemos los tiempos y que cuando se conozca el informe ambiental correspondiente será cuando haya que opinar o lo que proceda".

Ha asegurado que mantiene contactos con las diferentes partes implicadas en este proyecto de mina de litio a cielo abierto en la Sierra de la Mosca de Cáceres, detrás del Santuario de la Virgen de la Montaña, que los ecologistas califican de "propuesta irresponsable" por el "daño medioambiental" que causaría a la zona.

Voces contrarias

En cuanto a la Plataforma "Salvemos la Montaña" contra la mina que ha surgido en Cáceres, ha dicho que "es normal que la gente que considera que esto le va a beneficiar se posicione en contra".

No obstante, ha pedido que se "respeten los cauces de la legalidad" y ha añadido que "los que estamos aquí somos de hacer las cosas de acuerdo con las normas". Por último, ha aseverado que "nadie tenga ninguna duda de que vamos a ser todo lo exigentes que debemos ser con este tema".