El Gobierno quiere desviar el AVE para conectar Talavera con Toledo, y la Junta pide plazo de conexión con Madrid

El Ministerio de Fomento anunció este jueves que tiene previsto llevar a cabo un nuevo estudio informativo del tramo de alta velocidad ferroviaria que enlazará Madrid con Talavera de la Reina a través de la línea que conecta, a su vez, la capital de España con Extremadura y con Portugal; el objetivo es conectar Talavera con Toledo, lo que significa modificar el punto de arranque del AVE hacia Badajoz.

Frente a esto la Junta de Extremadura le ha reprochado la falta de concreción para definir la finalización de las obras de la línea de Alta Velocidad Badajoz-Madrid, especialmente en el tramo Plasencia-Madrid. Fuentes del Ejecutivo extremeño han transmitido a este diario que esa conexión Plasencia-Madrid tiene repercusiones directas entre los usuarios extremeños, ante lo que lamentan la ausencia de más información.

En un acto en Talavera de la Reina, el ministro Íñigo de la Serna ha dicho que el Gobierno está obligado a realizar otro estudio informativo del proyecto que afecta a Talavera, ya que el anterior ha caducado y, además, no cuenta con la correspondiente declaración de impacto ambiental. "Los proyectos no tienen validez y no se pueden licitar".

Según ha dicho la nueva redacción de los trabajos permitirá mejorar el diseño global de la infraestructura para lograr una declaración de impacto medioambiental favorable y, además, aprovechar el corredor existente que conecta con Toledo porque es la solución funcional "más razonable" y permitiría un ahorro de unos 110 millones de euros.

Se trata de evitar el paso por zonas en las que habría dificultades ambientales, en el trazado inicialmente previsto que arrancaba en Pantoja (Toledo) desde la línea Madrid-Sevilla. Ahora la idea es arrancar la línea a Badajoz en las proximidades de Toledo y lograr así un aprovechamiento de ese ramal a la capital castellano-manchega, además de una mejor conexión entre ella y Talavera.

El ministro a detallado que, en los dos proyectos referentes a Extremadura, ya se han hecho trabajos por valor de 116 millones de euros entre Talayuela y Plasencia y obras que ascienden a 927 millones entre Plasencia y Badajoz.

Tramo de la obra manchega

En la parte manchega se plantea la conexión de Talavera con Madrid a través de Toledo es un subtramo que transcurriría por el municipio de Rielves o bien por otro que pasaría por Carmena, ambos con un presupuesto parecido (793 millones, la primera, y 772 la segunda) y siempre con "plataforma con doble vía y ancho internacional", ha puntualizado.

El ancho de la vía en la parte que afecta a Talavera será internacional, permitiendo así un tráfico mixto de viajeros y de mercancías, lo que posibilitará el desarrollo de un proyecto de plataforma logística para la ciudad que "el Gobierno ve estratégico" al aprovechar el crecimiento del sistema portuario ibérico. En cuanto a las inversiones previstas, el ministro ha indicado que para el tramo Madrid-Oropesa los trabajos contemplan un desembolso económico de 1.120 millones de euros; en el enlace Talayuela-Plasencia 855, y en la conexión Plasencia-Badajoz 1.473 millones.

Reacciones políticas

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha expresado su satisfacción por los compromisos dados por el ministro, quien "ha confirmado los plazos" que ya dio en sus visitas a Extremadura según ha dicho.

Ante estas declaraciones, la consejera manchega de Fomento ha señalado que los planteamientos del ministro han sido "una voluntad de querer hacer", y ha lamentado que no hay un compromiso claro ni con el transporte de las mercancías a su paso por la ciudad, ni con la plataforma logística, "ni tampoco ha dado plazos ni presupuesto".

Por su parte el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dicho que el Gobierno cumple con los plazos dados para el tren de alta velocidad Madrid-Extremadura. Ha criticado la ausencia de representantes del Ejecutivo extremeño en la visita del ministerio de Fomento.

Monago ha valorado la confirmación de los plazos anunciados por el ministerio de Fomento para la finalización de la obra en lo que respecta al tramo extremeño y afirma que "se va acercando el momento de ese sueño que tiene el pueblo extremeño de contar con un tren del siglo XXI".

Según ha manifestado l Gobierno de Rajoy ha invertido más de 900 millones de euros en cinco años en esta infraestructura, "con todos los tramos en obras", Monago ha añadido que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "te podías perder" buscándolos.

Regiones fronterizas reclaman comunicación

Por otra parte los presidentes de los cuatro Parlamentos regionales de la frontera hispano-lusa han mostrado su interés por impulsar la creación de la Interparlamentaria de Frontera, que defienda las propuestas de sus territorios tanto a nivel nacional como europeo. La Interparlamentaria, junto con el ya existente Consejo Consultivo de Frontera, configuraría toda la arquitectura estratégica de un lobby para la defensa de los intereses de la frontera hispano-portuguesa, liderada por la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET).

Reunión de la Comisión Interparlamentaria, Consejo Consultivo de Frontera y Comité Director de RIET (Red Ibérica de Entidades Transfronterizas)

Así, los presidentes de la Asamblea de Extremadura, los Parlamentos de Andalucía y Galicia, y las Cortes de Castilla y León han participado en un encuentro informativo organizado por la RIET.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha explicado que este encuentro es una primera toma de contacto entre la RIET y el poder legislativo de las regiones fronterizas con Portugal. Ha indicado que la cooperación entre éstas y el país vecino "ha sido siempre muy estrecha", a la vez que ha asegurado que, en el caso de Extremadura, "es fundamental, y no solo a nivel de infraestructuras, que también".

Ha reivindicado el tren de alta velocidad hasta Lisboa, el enlace con el puerto de Sines, y la finalización de la autovía entre Moraleja (Cáceres) y Castelo Branco (Portugal). La presidenta de la Asamblea de Extremadura ha señalado que las últimas Cumbres Ibéricas han dejado "un poco" al margen a las comunidades autónomas fronterizas, "cuando tenemos mucho que decir", ha defendido. En relación al encuentro con la RIET, ha explicado que servirá para analizar los pasos que se pueden dar en materia de cooperación, a la vez que ha pedido la implicación "necesaria" del Congreso de los Diputados y del Senado, informa Efe.