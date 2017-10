La exdirectora de Canal Extremadura presenta una demanda contra su despido

Carmen Santos Garaicoechea, exdirectora general de Canal Extremadura, ha presentado una demanda laboral contra la empresa en la que pide una indemnización que fuentes de la misma sitúan en 180.000 euros, disconforme con la cantidad que recibió en junio mediante una modalidad de despido que le permitía cobrar la prestación por desempleo.

En la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), matriz de Canal Extremadura, la demanda ha sorprendido porque entienden que las condiciones de salida de la directora se hicieron de mutuo acuerdo, y sobre todo porque son las que proceden al haberse acogido en su día Carmen Santos al estatuto de alto cargo con el salario correspondiente.

A diferencia de la anterior directora general nombrada por el PP, Beatriz Maesso, que optó por acogerse al estatuto de personal directivo de empresa pública, lo que le garantizaba un blindaje de indemnización económica caso de querer prescindir de sus servicios, Carmen Santos escogió ser considerada un alto cargo a todos los efectos.

Ya se ha celebrado un acto de conciliación relativo a esa demanda laboral que ha presentados Santos, y que no ha servido para que haya acuerdo.

Contrato de un plató

El litigio coincide con el envío a la Fiscalía por parte de la Junta de Extremadura del contrato firmado por Carmen Santos con la empresa Viernes Producciones, por el que Canal Extremadura le alquilaba para la producción de programas un plató situado en el polígono industrial El Prado de Mérida, y que llevaba años cerrado ya que esa empresa había perdido al entrar el Gobex de José Antonio Monago los contratos de producción de programas que mantenía con Canal de Extremadura.

Sin embargo responsables de Viernes Producciones negociaron y cerraron con Carmen Santos la realización del programa ‘La Tarde’, y tras cesar este se procedió al alquiler del plató, que ha pasado a ser utilizado por otras productoras externas para realizar programas que se emiten en el Canal.

Según fuentes de la Cexma, desde el principio los servicios jurídicos y económicos vieron aspectos del contrato de alquiler del plató que no eran correctos y sobre todo, al hacer un estudio de costes dentro del sector, concluyeron que el precio pactado era ocho veces superior al del mercado.

Por eso, añaden desde Canal Extremadura, no se pagó ni una sola mensualidad, motivo por el que la empresa Viernes Producciones empezó a acumular deudas con los trabajadores que desembocaron en una huelga de éstos en junio pasado.

Nuevo director general

La inestabilidad en Canal Extremadura causada por sus problemas económicos, la gestión frustrada de Carmen Santos (su mandato era de cinco años y apenas ha estado dos), o el envío del contrato del plató a la Fiscalía, trata de resolverse entre otros medios con la elección por el Parlamento regional de un nuevo director general, para lo que la Junta ha propuesto el nombre del periodista extremeño Urbano García, tras agradecer el trabajo hecho por Dámaso Castellote desde que se fue Santos.

García tiene el apoyo de PSOE y Ciudadanos que suman 31 votos pero faltan ocho más hasta los 39 necesarios, por lo que se necesita el apoyo del PP, que en principio no debería poner problemas aunque de momento su líder José Antonio Monago ha dicho que hasta que no se aclare el contrato presuntamente inflado, no hablará de nuevo director general.

Es posible entonces que si la propuesta de Urbano García se lleva a la Asamblea de Extremadura este mes de octubre, en primera votación se abstendría el PP con lo que habría que ir a una segunda votación en noviembre.