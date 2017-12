Feijóo ofrece al nuevo líder del PSOE gallego ser jefe de la oposición si pacta con el PP

En su programa para las elecciones gallegas de 2012 el PP había prometido institucionalizar la figura de "jefe de la oposición", idea que ya había lanzado previamente el socialista Emilio Pérez Touriño. La medida nunca fue implantada, y desde las autonómicas de hace un año el grupo de la oposición con más votos es En Marea, empatado a escaños con los socialistas. Pero este miércoles, en la primera reunión entre los dos, el presidente Feijóo le ha ofrecido al nuevo secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, el liderazgo de la oposición. A cambio, los socialistas deben llegar a "acuerdos" con los populares y convertirse así en una oposición "útil".

No es la primera vez que Feijóo intenta dividir a los ya de por sí distantes partidos de la oposición. Hace tres años, en noviembre de 2014, en un encuentro similar mantenido con el entonces secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, elegido un año antes, Feijóo había intentado que este apoyara un pacto contra la corrupción en plena ola de imputaciones contra cargos populares. El socialista lo había rechazado argumentando que aquel no podía ser un acuerdo a dos bandas sino que debía estar abiertoala otras fuerzas.

Poco más de un año después de aquel encuentro Besteiro dimitía imputado por la jueza De Lara en los casos Garañón y Pulpo. En los meses previos los acuerdos se habían circunscribido a renovaciones de cargos pendientes como los del consejo de la CRTVG.

Este miércoles, al final de su encuentro, el secretario de los socialistas dijo que, a pesar de las diferencias políticas con el PP y a que aspira a liderar una alternativa a los populares, hay "asuntos de país" sobre los que está dispuesto a "dialogar" con el Gobierno gallego. El presidente Feijóo recogió esas palabras y le pidió de manera pública que pase de su disposición a sentarse a conversar a los "acuerdos".

Feijóo le ha recordado a Caballero, no obstante, la "cómoda" mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia -41 de 75 diputados-, frente al hecho de que Caballero no es diputado en él, y ha dicho que eso no será un obstáculo si el socialista quiere ser "el líder" de la oposición. Por su parte, los socialistas han destacado de la reunión que esta permitió que Caballero le propusiera "una agenda de 12 asuntos de país como hoja de ruta de una alternativa de gobierno desde la izquierda gallega y galleguista" al tiempo que le ofreció "esfuerzo especial en el diálogo para fortalecer la posición de Galicia" en los debates a nivel estatal.

Las ofertas mutuas llegan mientras las formaciones políticas miran ya hacia las elecciones municipales de 2019 y en un momento en el que, tras las tensiones iniciales, cunde el entendimiento entre la izquierda con, por ejemplo, acuerdos entre socialistas y las mareas municipales para sacar adelante presupuestos.