Asesinan a tiros a una cooperante española de la Cruz Roja en Afganistán

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha confirmado que la cooperante asesinada este lunes a tiros en un centro médico de la organización en la ciudad de Mazar-e-Sharif, en el norte de Afganistán, es de nacionalidad española. La víctima, identificada como Lorena Enebral Pérez, de 38 años, ayudaba a "niños, mujeres y hombres que habían perdido piernas o brazos y con muchas otras formas de discapacidad a aprender cómo volver a caminar o alimentarse a sí mismos", ha indicado el CICR en un comunicado.

"Confirmamos que una fisioterapeuta española que trabajaba en nuestro centro ortopédico en Mazar ha sido tiroteada y asesinada. Estamos impactados y devastados", ha señalado esta organización en su cuenta de Twitter.

