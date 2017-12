Trump concede a la derecha israelí el triunfo sobre Jerusalén que esperaba desde 1980

Donald Trump ha anunciado este miércoles la decisión que todos los presidentes anteriores de EEUU habían evitado por creer que haría imposible cualquier acuerdo de paz entre israelíes y palestinos: reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel y ordenar al Departamento de Estado que inicie los preparativos para el traslado de la embajada norteamericana a esa ciudad.

"Es hora de reconocer lo obvio. No es ni más ni menos que reconocer una realidad", ha dicho Trump. Esa realidad el estatus de la ciudad está en la base del conflicto, ya que ambas partes exigen que Jerusalén sea la capital de su Estado, el ya existente en el caso de Israel y el que pudiera salir de un acuerdo de paz, en el caso de los palestinos.

Los palestinos reclaman Jerusalén Oriental, ocupada y colonizada por Israel desde la guerra de 1967. Los israelíes reclaman toda la ciudad para ellos.

President Trump says he is directing the State Department “to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem.” https://t.co/jsn1LgyRbE pic.twitter.com/S8Ymf6orhm