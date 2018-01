Veinte personas han muerto en las protestas contra el gobierno iraní

Las protestas contra el coste de la vida en Irán continúan por quinto día consecutivo y ya se han cobrado la vida de veinte personas mientras que otras 300 han sido detenidas a pesar de los llamamientos a la calma del presidente iraní, Hasán Rohaní, y de que se restringiera la actividad de las redes sociales.

Un policía iraní ha muerto este martes en un tiroteo durante las manifestaciones de protesta en la ciudad iraní de Nayaf Abad, en la provincia de Isfahán. Otros tres agentes han resultado heridos a causa de los disparos de uno de los manifestantes, según ha informado la agencia local de noticias Tasnim.

Rohaní ha culpado a los enemigos de Irán de las protestas y de las muertes, y ha asegurado han azuzado a ciertos grupos para promover incidentes porque no toleran los "éxitos" que el país ha obtenido con el acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 con el G5+1 y en sus medidas contra el terrorismo en la región.

Unas acusaciones a las que se ha sumado el Parlamento del país, que ha señalado a Israel, EEUU y Arabia Saudí como principales responsables de los disturbios generados en las manifestaciones que se han producido.

El presidente iraní ha reiterado el derecho del pueblo a criticar y protestar pero ha afirmado que "hay que elegir la manera y la vía legal para expresarse".

Desde el sábado, tercer día de las protestas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que ha criticado a las autoridades iraníes.

El líder estadounidense ha apuntado que el "terrible acuerdo" al que llegó la administración del expresidente Obama con el gobierno iraní ha llevado a "la caída" de Irán. "El gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. ¡ES HORA DE UN CAMBIO!", ha agregado Trump.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!