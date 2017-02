Trump rompe con la tradición y no irá a la cena de periodistas de la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este sábado que romperá con la tradición y no acudirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un importante evento social que supone una oportunidad para hacer bromas y aligerar las tensiones entre el Gobierno y la prensa.

"No asistiré a la cena de corresponsales de la Casa Blanca este año. ¡Por favor, les deseo bien a todos y que tengan una gran noche!", dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!