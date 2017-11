El Gobierno impide que Carmena entregue las llaves de la ciudad al presidente de Palestina

El Ministerio de Exteriores no ha permitido que Manuela Carmena, como alcaldesa de Madrid, entregue la llave de Oro la ciudad al presidente palestino, Mahmud Abbas, el próximo lunes, como manifestó que era su deseo.

Hace menos de diez días, el 7 de noviembre, la alcaldesa entregó las llaves de la capital al presidente de Israel, Reuven Rivlin. El Gobierno de Ahora Madrid recibió numerosas críticas por este reconocimiento al jefe de Estado israelí, pero Manuela Carmena aseguró que haría lo mismo con el presidente de Palestina que llega a España el próximo lunes.

El reglamento de 1988 establece que la llave de Oro de la capital se concede a los jefes de Estado. Es el Ministerio de Exteriores quien debe de determinar esta categoría, como ocurrió en una comunicación oficial remitida por Exteriores al Ayuntamiento cuando programó la visita del israelí y la entrega de las llaves.

En este caso, esa comunicación oficial no solo no se ha producido porque Exteriores no considera Estado a Palestina, sino que extraoficialmente el Ministerio ha informado a Alcaldía que Abbas no visitará Cibeles, explican fuentes municipales a eldiario.es. Naciones Unidas reconoció como Estado observador a Palestina en 2012 por una abrumadora mayoría. Además, Palestina cuenta con una embajada en España.

El Ayuntamiento de Madrid que había contemplado el escenario de que no se le pudiera entregar la Llave de Oro, propuso hacer "visitante ilustre" al palestino, un título que debe ser aprobado en Junta de Gobierno y que se ha entregado decenas de ocasiones antes. A día de hoy, el Consistorio no cree que la visita de Abbas a Cibeles se vaya a producir.

Este viernes, la alcaldesa tiene programada una comida con el embajador palestino de la que podría salir un cambio de última hora.