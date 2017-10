Hacienda vuelve a decirle al Ayuntamiento de Madrid que no acepta sus cuentas

El Ministerio de Hacienda ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que modifique su último Plan Económico Financiero, presentado hace dos semanas. El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro ha remitido un email a la concejalía de Economía y Hacienda donde requiere más información porque no le valen las cuentas presentadas, publica este martes ABC.

"Se ha recibido un email del ministerio al que daremos respuesta, como no puede ser de otro modo", aseguran fuentes municipales, "la respuesta se enviará hoy". La comunicación "no es oficial", señalan desde el Consistorio, dado que la vía ha sido por correo electrónico "y no por las vías formales".

En dicho email, el Hacienda argumenta que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la regla de gasto. Según recoge ABC de fuentes de Hacienda, el ministerio que dirige Montoro calcula que la corporación local superará el techo de gasto en más de 230 millones de euros en 2017 y en más de 240 millones en 2018.

"Es bastante paradójico que el ministerio nos diga que hemos utilizado un cálculo erróneo porque el Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el ministerio para ese cálculo", explican desde el Consistorio.

Desde que Gobierna Ahora Madrid en la capital, el Consistorio ha amortizado más de 2.000 millones de deuda y cerró las cuentas de 2016 con más de 1.000 millones de superávit. A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda no ha dado tregua al Consistorio de la capital que ha tenido que presentar un plan económico (PEF) hasta en tres ocasiones.

En el PEF el Ayuntamiento debe explicar cómo piensa ajustar el desvío del año anterior cuando incumplió la regla de gasto en más de 200 millones de euros, pero también debe argumentar sus cuentas para los dos años siguientes (2017-2018). En este último apartado es donde Hacienda no estaría de acuerdo, según ABC.

El Ayuntamiento de Madrid ya recortó de su presupuesto 238 millones de euros como requirió Hacienda el pasado mes de abril. Un recorte que el Consistorio subsanó con inversiones financieramente sostenibles (IFS), que se financian del superávit del año anterior, con las que ha garantizado parte de la obra pública en Madrid. A pesar de ser una vía que contempla Hacienda para las corporaciones locales, las IFS, el departamento de Montoro argumentó que el consistorio no podía acogerse a ellas por haber incumplido la regla de gasto. Este hecho tiene en estos momentos en los tribunales al Ayuntamiento y a Hacienda.