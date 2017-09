ACPT llama "jeta y mentiroso" al concejal Urraca Casal

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) ha llamado "jeta y mentiroso" al concejal de Medio Ambiente y Salud Pública del Ayuntamiento, el socialista José Luis Urraca Casal, por su gestión en el departamento que dirige.

"Este irresponsable piensa que sus concejalías son un gran photocall, en el que una vez hechas las fotos, sus intereses de lucimiento y figurero, terminaron sus obligaciones. Fachada, apariencia e intereses personales son las únicas tareas que vislumbra cumplir", ha criticado la formación asamblearia en una rueda de prensa, en la que ha denunciado el "proceder" del edil.

Una situación que, a ojos de ACPT, se puede "revertir", pero con un "cambio" en la Concejalía, es decir, poniendo al frente a una persona "con criterio político y capacidad de gestión", además de "honesta y trabajadora".

En su comparecencia ante los medios, este partido ha citado como ejemplos de la gestión que critican de Urraca Carral -encargado del personal en el Consistorio- la falta de conserjes en dos colegios públicos, a lo que hay que sumar "dos ausencias más en la biblioteca municipal".

"Cuando lo advertimos, nos mintió", se lamenta ACPT, que indica al respecto que la "concatenación de bajas" aludida por el responsable del área no es una situación "sobrevenida". "Se sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y no hizo absolutamente nada", apostilla este partido, para asegurar que las plazas en cuestión "no serán una realidad hasta el año que viene, en el mejor de los casos".

Porque, añade, la oferta de empleo público "no soluciona el problema de falta de conserjes". En cuanto a la posibilidad de usar la bolsa de empleo existente en el Centro Especial SERCA, la formación asamblearia considera que "la solución existía", pero "no se ejecutó por pasotismo y jeta del responsable".

Para finalizar, ACpT ha comentado sobre las "problemáticas" en este departamento, que "cada vez van a más, dan la sensación de que al concejal José Luis Urraca le importan bien poco", si se tiene en cuenta, concluye, que "dedica su tiempo a posicionarse en su partido para medrar y agarrarse a algún cargo en el que seguir explotando su imagen".