Manos Unidas organiza una carrera por el Cuerno de África

El Cuerno de África está en crisis, no sólo de hambruna, sino también de sequía. Los recursos de los que disponen países como Kenia o Sudán del Sur son insuficientes y, por eso, Manos Unidas ha decidido promover las donaciones mediante un evento deportivo para toda la familia. La carrera comenzará a las 10.00 horas de este sábado y el circuito, asequible a cualquier nivel de forma física, recorrerá el Parque de Las Llamas.

El dorsal cuesta tres euros y la portavoz de Manos Unidas en Santander, Teresa Petisco, ha pedido el compromiso de la sociedad cántabra inscribiéndose y participando en la carrera. El Ayuntamiento de la ciudad pondrá este miércoles una mesa en la que los interesados podrán recoger su dorsal, mientras que la inscripción puede hacerse llamando al teléfono 942 22 72 07, en la sede de la ONG en Santander o en el momento de la carrera.

El evento comenzará con un calentamiento conjunto, acompañado con música, y dirigido por trabajadores del Gimnasio Myst, que aportará el ambiente lúdico. Tras la preparación, el pistoletazo de salida sonará a las 10.30 horas.

La salida es conjunta, sin segregación de género y se dividirán tres grupos de corredores, con diferentes distancias a completar según sus edades. La carrera infantil son 500 metros de circuito pensados para niños de hasta diez años; los adolescentes de entre 11 y 14 años correrán un kilómetro, es decir, darán dos vueltas al circuito; mientras que los adultos completarán cuatro vueltas del parque, dos kilómetros de longitud.

La carrera se ha adaptado para ser asequible a cualquier nivel de forma física; el objetivo esta vez no es el deporte, sino la solidaridad con Kenia y Sudán del Sur.

Éxodo de hambruna y sequía

Los proyectos de Manos Unidas en el Cuerno de África son educativos, sanitarios, agrarios, promoción de la mujer y social. Además, tiene una sección de emergencia, destinada a la ayuda para terremotos, las guerras, los tsunamis, etcétera.

Sudán del Sur, que es el país más pequeño del planeta, ha entrado en guerra civil y su enfrentamiento ha hecho que mueran miles de personas. Los supervivientes están huyendo de sus hogares, de manera que se ha producido un éxodo de 3 millones de personas, según ha explicado la ONG.

"En Sudán del Sur un niño de 5 años pesa 3 kilogramos", ha expuesto Teresa Petisco, que apunta que la mitad de la población de Sudán del Sur está en riesgo real de muerte.

Kenia está en alerta de sequía. Los pozos y los campos se han secado, la población no dispone de capital ya que no puede producir, y los bancos no les conceden microcréditos. Al igual que en Sudán del Sur, los keniatas se han visto obligados a buscar tierras más fértiles y esta migración los expone a morir sin alimento, medicina, agua potable o cobijo.

Hacía seis años que Naciones Unidas no avisaba sobre la hambruna africana y, de nuevo, ha vuelto a alertar. Estas condiciones suponen la expansión y el aumento de las enfermedades que continúan sobrevolando África, como el sida, la malaria o el dengue y que provocan el alto porcentaje de mortalidad, sobre todo, en niños.

"El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida", repite Petisco. "No podemos permitir que los occidentales tiremos una tercera parte de la comida a la basura, mientras que 20 millones de personas al otro lado del mundo están muriendo", sentencia la portavoz de Manos Unidas, a pesar de admitir que no se puede ocultar la delicada situación de muchas familias españolas.

En el evento solidario, en el que colaboran el Ayuntamiento de Santander, Lupa, BM, Agua de Solares y negocios locales, los participantes podrán ayudar a Manos Unidas en la realización de sus proyectos de emergencia, en los que habilita pozos para potabilizar y canalizar agua, llevan alimento a las zonas azotadas por el hambre, medicinas y vacunas a los enfermos y dan cobijo a los que huyen del horror.