El expresidente Ignacio Diego anuncia su retirada de la política en 2019

El expresidente del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha anunciado que abandonará la política al final de la presente legislatura, en mayo de 2019, y que "en ninguna circunstancia" volverá a optar a la Presidencia del Partido Popular, "sea cual sea el resultado de las denuncias interpuestas ante el juzgado respecto al Congreso de la organización, celebrado en marzo.

Diego ha anunciado esta decisión en una publicación en Facebook, en la que quiere "dejar muy claro" su "firme compromiso" de no encabezar ninguna lista electoral al finalizar esta legislatura, "ni tan siquiera en el caso de que los tribunales anulasen el Congreso por las irregularidades denunciadas y hubiera de repetirse tal proceso.

"No tengo ninguna intención de presentarme, ni encabezando ni formando parte de ninguna candidatura de las que concurriesen", afirma en respuesta a quienes le pudieran situar liderando una posible lista de Lealtad Popular, asociación política creada por críticos del PP con la nueva dirección encabezada por María José Sáenz de Buruaga, que arrebató la Presidencia del partido a Diego tras ser su mano derecha en el Gobierno de Cantabria en la anterior legislatura (2011-2015).

Diego comienza su carta con un verso de Joan Manuel Serrat: "Harto ya de estar harto, ya me cansé". "Ese es exactamente mi estado de ánimo actual, y la razón por la que rompo mi silencio de muchos meses", explica quien fuera presidente del PP entre los años 2004 y 2017.

El exdirigente popular dice estar "harto" de que "se especule" con su nombre y con sus "presuntas actuaciones"; "harto" de que se utilice su nombre como "cortina de humo con la que la actual dirección del Partido Popular intenta enmascarar una gestión desastrosa y una dirección política inexistente, por ser magnánimo en el calificativo", apostilla.

"Y como estoy harto de que se utilice mi nombre y harto de que se haga como cortina de humo para enmascarar un irregular proceso que ha llevado al Partido Popular a una etapa de extrema división y debilidad, quiero dejar constancia pública de mis intenciones y de mis perspectivas futuras", agrega.

Diego reitera que su intención, "ya expresada personalmente a Mariano Rajoy, en su despacho de la calle Génova, el 22 de diciembre de 2016, tras la celebración de un Comité Ejecutivo nacional, era la de continuar al frente del partido, con el fin de hacer una transición sin divisiones ni traumas y renunciando a ser el candidato regional en las elecciones autonómicas de 2019, perfectamente consciente de que esa etapa debía darse por concluida; conversación ésta que había mantenido días antes con María Dolores de Cospedal".

Añade que de esta reunión y de su contenido tuvieron "puntual e inmediato conocimiento todos aquellos que formaban parte de la dirección del partido en aquellas fechas".

"Después de los acontecimientos ocurridos en el seno del partido", Diego quiere dejar constancia de su decisión "sin ningún género de ambigüedades". Señala al respecto que es una decisión "muy meditada, como es firme mi decisión de dedicar los próximos años a mi familia y a retomar mi actividad profesional como docente", apostilla.

Una decisión que muchos conocen, pero que otros, intencionadamente y con el afán de desviar la atención de sus propias incapacidades y de sus cuestionables actuaciones, intentan ocultar", critica quien fuera alcalde de Astillero durante tres legislaturas (de 1995 a 2003).

Diego que gobernó con mayoría absoluta en la anterior legislatura, explica que hasta que abandone la vida política en mayo de 2019, "dedicaré mi tiempo, exclusivamente, a desarrollar las labores parlamentarias que me encomiende la dirección. Exactamente eso, sólo eso, y sin posibilidad alguna de que mi decisión, meditada y consensuada con las personas que de verdad comparten mi vida, pueda ser cambiada", concluye.

Por último, agradece "la lealtad y el ánimo recibido por una parte mayoritaria" de los afiliados del PP, y envía "un afectuoso saludo a todos aquellos que me han mostrado su apoyo, su lealtad y su colaboración a lo largo de mi extensa trayectoria política, que me permite poder decir hoy con orgullo, que desde 1995 hasta hoy, liderando las listas del Partido Popular, he ganado todas las elecciones a las que me he presentado, cuatro de éstas seis victorias, con mayoría absoluta".