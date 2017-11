EA dice que la reivindicación de soberanía de un pueblo es un derecho democrático que no puede llevar a nadie a prisión

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha defendido que la reivindicación de soberanía de un pueblo es "un derecho democrático", y cree que "su reivindicación e implantación no puede llevar a nadie, y menos a un gobierno elegido democráticamente a prisión".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna, junto con cargos públicos e internos del partido, han analizado la situación generada tras la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar a Junqueras y a otros siete exconsejeros de la Generalitat por presuntos delitos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña.

Urizar ha denunciado que "en España no existe la separación de poderes, no se fomenta cultura democrática y el Estado de derecho brilla por su ausencia" y ha lamentado que a pesar de que llevan tiempo haciendo estas denuncias "no se nos escuchaba porque se utilizaba el comodín de ETA y del conflicto violento que ahogaba nuestras voces".

Sin embargo, ha advertido de que no se van a callar ante "este nuevo ataque a una sociedad profundamente democrática, radicalmente pacífica y esencialmente libre como es la catalana". "Lo que está pasando en Euskal Herria y Cataluña es un secuestro político, jurídico y social sin precedentes, para cerrar aquel circulo macabro que dejó dibujado el régimen franquista", ha denunciado.

El secretario general de EA cree que la condena a prisión "fruto de la aplicación del 'constitucionalisimo', pero nada democrático artículo 155", es una "barbaridad a la que no se recurrió antes ni después del 23-F, ni para responder a la violencia de ETA".

Además, ha destacado que todo ello está ocurriendo "bajo los focos de la Unión Europea" quien "nos consta que conoce represión española", ya que "no por casualidad es el Estado con más casos en los juzgados europeos" y cree que "ya es hora de desenmascarar al Estado" español.

"Si no se defiende el sistema democrático en el Estado español y en Europa ahora, los valores fundacionales de la UE habrán desaparecido, y el fascismo ganará la batalla a la democracia", ha advertido.

"Nos enfrentamos a un estado neofranquista que se ha quitado la careta que llevaba puesta desde 1978. Necesitamos crear en Cataluña, en Euskal Herria y en el Estado español, un frente común para garantizar una democracia plena", ha indicado.

Asimismo, ha acusado al PP de estar "desde 1978 atado al franquismo" y al PSOE de haberse "alineado con él". Además, ha criticado que el PNV "sostiene al PP en el Gobierno español, y asiste al Partido Socialista en el Gobierno Vasco" y ha hecho un llamamiento "directo" a los 'jeltzales' para que "suelten por una vez las amarras que le atan al PP y al PSE y trabaje junto con el bloque demócrata y en contra de la represión".

"Nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos, el del lehendakari Agirre; nosotros, siempre con Cataluña y Cataluña avanza con determinación, sin miedo y con libertad", ha concluido.