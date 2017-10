Méndez de Vigo: "¿Una Liga sin el Barça? No me imagino a Catalunya sin España, y eso no va a ocurrir"

"¿Una Liga sin el Barça? No me imagino a Cataluña sin España y a España sin Cataluña. Y como esto no se va a producir, el resto de las hipótesis no tienen virtualidad", ha manifestado Méndez de Vigo en la presentación de la campaña 'No piratees tu futuro', promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La presentación ha contado con la presencia del delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, el actor Daniel Guzmán, la escritora Julia Navarro y la actriz Maribel Verdú, entre otras personalidades. Esta campaña comenzará a partir de este viernes y tendrá el apoyo de LaLiga, medios de comunicación y Adif.