Pablo Pineda incide en la necesidad de "no etiquetar a las personas en base a obsoletos prejuicios"

El primer diplomado europeo con síndrome de Down, Pablo Pineda, ha incidido en la necesidad de "no etiquetar a las personas en base a obsoletos prejuicios" sino quedarse con "la persona, sus valores y su talento, que no tienen nada que ver con tener una discapacidad".

Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down y consultor de Diversidad de la Fundación Adecco, ha protagonizado esta mañana, en el Museo Guggenheim de Bilbao, su conferencia 'La Diversidad en primera persona'.

En su charla, el malagueño ha realizado un recorrido por su experiencia vital, demostrando que valores y actitudes como la perseverancia y la superación "pesan más que cualquier dificultad a la hora de conseguir las metas personales".

"Mis padres me criaron exigiéndome lo mismo que a mis hermanos, y es ahí donde está la clave de mi desarrollo profesional, en la normalización", ha declarado.

Pineda ha hecho hincapié en la necesidad de no etiquetar a las personas en base a obsoletos prejuicios y a "quedarse con lo verdaderamente importante: la persona, sus valores y su talento, que no tienen nada que ver con tener una discapacidad, ser hombre o mujer o tener 50 ó 20 años".

La ponencia se enmarca en la colaboración que Bahía de Bizkaia Gas mantiene con la Fundación Adecco para fomentar la Diversidad en las empresas.

Según ha indicado por su parte la coordinadora de la Fundación Adecco en el País Vasco, Montse Izaguirre, "en pleno siglo XXI, si las empresas queremos ser competitivas, debemos erradicar los prejuicios y estereotipos, pues son una barrera al talento".