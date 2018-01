Vitoria dice adiós a los toros

Ninguna oferta. Ese es el resultado del concurso impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria para organizar la feria taurina con motivo de las fiestas de La Blanca, el próximo mes de agosto. Así, será el segundo año consecutivo que la capital alavesa se quede sin ver toros durante sus fiestas patronales. Al no recibir ninguna oferta, el concurso queda oficialmente desierto.



En vista de la ausencia de ofertas, la conceja de Cultura, Estíbaliz Canto, se mostro partidaria de "sacar un pliego nuevo abierto a otras opciones y no restringido únicamente a la feria taurina, sino que se puedan presentar otras propuestas".



Esta fórmula, que en las pasadas fiestas de La Blanca incluyó vaquillas en el coso del Iradier Arena y diferentes espectáculos pero que vetó las corridas de toros, sería una de las opciones que se van a barajar a lo largo de esta semana.



Según el Ayuntamiento, el hecho de que el concurso haya quedado desierto demuestra que la falta de toros no obede a una decisión política, como denunciaban las peñas taurinas, sino que no existe interés de las empresas.



Aun así, empresarios del sector ya criticaron las condiciones "inasumibles" de este pliego, que les obliga entre otras cuestiones a costear los 30.000 euros de la arena o contratar a la banda de música, ya que el Gobierno local ha insistido en no financiar con dinero público la organización de estos eventos.



Vitoria se convirtió en 2017 en la única de las tres capitales vascas sin corridas de toros.