Ultimátum de EH Bildu a Geroa Bai por la propuesta del TAV

El nuevo capítulo en el culebrón de las desavenencias del cuatripartito en torno al TAV se ha saldado con un importante anuncio por parte de Bildu a su socio en el Gobierno, Geroa Bai: la propuesta de convenio que el vicepresidente Manu Ayerdi enviará este mes al Ministerio de Fomento tendrá que aprobarse “con los votos de la oposición”, porque EH Bildu está en contra del modelo ferroviario por el que apuesta el Gobierno.

La reunión del cuatripartito para analizar de nuevo este asunto sólo ha servido para que EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida comuniquen a Geroa Bai de forma directa su oposición al proyecto. Por su parte, Ayerdi sigue manteniendo que se trata de una infraestructura estratégica para Navarra, y que es obligación del Gobierno seguir negociando con el Estado para hacerla realidad en los próximos años. A pesar de la división en el seno del cuatripartito, ninguno de los socios ha hablado de ruptura o de crisis.

El portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, ha mostrado su disgusto con la firmeza de la postura de Ayerdi para conseguir firmar un convenio con el Estado. “No entendemos el empecinamiento del Gobierno y de Geroa Bai en un tema que tendrán que sacar adelante con las fuerzas de la oposición”, ha advertido a su socio. De hecho, ha solicitado al partido de Ayerdi “que no firme el convenio en los términos en los que los va a proponer” a Madrid. Bildu votará “no al TAV”, pero “sí al tren y sí al cambio”, ha intentado aclarar Araiz, antes de reiterar que “con nuestro voto no saldrá adelante ningún presupuesto que destine dinero a un modelo de tren de estas características”.

La propuesta de convenio que Ayerdi enviará al Estado, no obstante, prevé que las inversiones más importantes para esta obra no tengan que desembolsarse hasta 2019. Concretamente, de los más de 1.063 millones de coste previstos para el tramo entre Castejón y la comarca de Pamplona, el año que viene solo sería necesario disponer de 9 millones destinados a expropiaciones. De manera que, si Geroa Bai y el Estado llegan a un acuerdo, esta cantidad sí debería figurar en el Presupuesto que presente el Gobierno foral para 2018. Si la postura de Bildu se mantiene, el Ejecutivo que preside Barkos tendría que buscar nuevos apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.

Fórmulas de financiación

Para que el dinero que tenga que adelantar Navarra en la construcción del corredor ferroviario no cause un gran quebranto en las arcas públicas, lo que el vicepresidente Ayerdi plantea al Estado es que la Comunidad foral pueda descontarse anualmente de su aportación por el Convenio Económico las cantidades que se hayan desembolsado por adelantado. Pero esta fórmula tampoco ha satisfecho a sus socios del cuatripartito, que no quieren entrar a hablar de fórmulas de financiación sin antes ponerse de acuerdo en qué modelo de tren es el conveniente para Navarra y qué coste están dispuestos a asumir.

También se ha mostrado muy contundente en sus críticas a Ayerdi Marisa de Simón, de Izquierda Unida, que ha reiterado su oposición a la propuesta que el vicepresidente quiere trasladar al Estado. “No se han valorado otras alternativas más sostenibles y de más rentabilidad social, desde IU nos oponemos a la firma de un convenio de estas características y, desde luego, no apoyaremos unos presupuestos que lo respalden”, ha asegurado de Simón. También ha pedido al vicepresidente Ayerdi que se conduzca con cautela: “La situación es grave porque el Gobierno de Navarra ha decidido una posición en contra de los otros tres grupos que sostenemos el Gobierno. Esperemos que Ayerdi y Barkos rectifiquen y no firmen”, ha expresado.