El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley de Policías y Barkos espera "consenso" parlamentario y sindical

El Gobierno foral ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Policías de Navarra, que ahora pasa al Parlamento para su debate y votación, y la presidenta del Ejecutivo, Uxue Barkos, ha confiado en que "esta ley tenga consenso parlamentario, por descontado, y en ello vamos a seguir trabajando", así como sea posible "llegar a acuerdos con los sindicatos".

Así se ha manifestado Barkos en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, en la que ha comparecido junto a la consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont. La presidenta ha señalado que apuestan por una Policía "integral" y "de ninguna manera hemos pensado nunca en una ley coste cero".

Por su parte, la consejera Beaumont ha indicado, en la explicación de la ley, que "lo que hasta esta mañana era un anteproyecto de ley de las Policías de Navarra ya es un proyecto". Ha manifestado que el texto "organiza una Policía más moderna y adaptada a las necesidades de nuestros tiempos, que sea reflejo de la sociedad en la que vivimos, sociedad que ha experimentado notables transformaciones en los últimos años".

El proyecto, ha detallado, pretende "una Policía integral y de referencia, con una regulación suficientemente flexible para garantizar la plena operatividad de todas las policías de Navarra". "Sólo así se podrá lograr el objetivo de asumir progresivamente más competencias, muchas de ellas con carácter exclusivo, lo que es una meta de este Gobierno en esta legislatura", ha dicho.

La consejera ha manifestado que se presenta el texto como un "proyecto ambicioso", que "sin dejar de lado para nada los derechos estatutarios que corresponden al personal policial en tanto que es personal funcionario, sí que diseña un nuevo y diferenciado marco jurídico que permitirá organizar unas policías de Navarra plenamente integradas en las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo".

Ha puesto en valor que se contempla como novedad la creación de un comité de buenas prácticas y transparencia de las policías de Navarra, "un mecanismo externo de control y supervisión en materia de ética y deontología profesional".

Beaumont ha destacado, además, "importantes novedades introducidas en la regulación de las relaciones entre las distintas policías de Navarra, regulando materias como los convenios de colaboración entre las diferentes entidades, la asunción de funciones de las policías locales por parte de Policía Foral, la integración del personal de policía local en la Policía Foral, etc.".

Según ha dicho, "las policías de Navarra deben responder a un modelo policial moderno, abierto a la mejora permanente, que atienda a la proporcionalidad y adecuación de sus medios y actividad". "La organización policial debe ser eficiente, pero también sostenible, capaz de ofrecer a la sociedad navarra un servicio de seguridad digno de ella", ha opinado.

Ha señalado que se quiere dotar de más efectivos a la Policía Foral, "como lo demuestra la convocatoria de las 37 plazas de oposición en curso" y "la previsión del Gobierno de incluir más plazas de Policía Foral en futuras OPE una vez se desbloquee la ley de Presupuestos Generales del Estado y sepamos a qué atenernos".

Sobre la jornada laboral, la consejera ha indicado que el Ejecutivo "quiere revertir la situación en la que estamos actualmente ya que en Policía Foral se trabaja una media de 2,8 días por semana". "El objetivo de la norma es optimizar los recursos policiales, que pagamos entre todos los navarros, para dar el mejor servicio a la sociedad navarra y evitar un repliegue de la Policía Foral que de no hacerlo así estábamos en camino de llegar", ha comentado.

Ha expuesto Beaumont que este martes se emitieron informes favorables en tres órganos como la Comisión Foral de Régimen Local, la Comisión de Coordinación de Policía Local y el Consejo de Policías.

Ha señalado la consejera que "construir cuesta trabajo, que es lo que hemos hecho y me siento orgullosa de ello, pero destruir cuesta muy poco". "En poco rato y en una concentración se hace mucho ruido y se dicen cosas que no son ciertas", ha aseverado.

En concreto, sobre la concentración de policías de este martes ha comentado que no la pudo ver porque "estaba en reuniones" y "hasta por la noche prácticamente no me enteré".

Ha indicado diferencias entre la concentración de la semana pasada y la de ayer. Si bien ha dicho que "en absoluto" niega la "legítima oposición sindical", ha dicho que le parece que "no era necesaria". "Nos habíamos reunido, les habíamos dicho que nos hicieran sus propuestas reiteradamente, no era necesaria esa concentración, pero es legítima y la hicieron; pero la de ayer aprecié por la noche que habían superado las formas", ha opinado, para manifestar que "me fui a casa muy tranquila".

Preguntada si mantiene la confianza en su equipo de trabajo, después de la petición de dimisión realizada por los sindicatos, María José Beaumont ha respondido que "plena y absoluta".

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha puesto en valor el trabajo de la consejera en esta materia, "un trabajo muy bien hecho" y ha destacado la "voluntad y el empeño del Gobierno" en negociar el proyecto de ley.

Barkos ha manifestado el "respeto más absoluto a la legítima protesta" y "a las reivindicaciones que dan origen a esa protesta".