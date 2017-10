El Parlamento de Navarra tacha de "inaceptable" la aplicación del artículo 155 en Cataluña

El texto ha sido presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra, que además han sido los únicos grupos que lo han apoyado, dado que UPN, PSN y PPN han votado en contra.

La declaración recoge que "la puesta en marcha para Catalunya del artículo 155 de la Constitución por el que el Gobierno de España del PP, apoyado por la Monarquía, y acompañado del PSOE y Ciudadanos así como por UPN, interviene el autogobierno de Catalunya es una decisión inaceptable e inadmisible, porque suspende derechos políticos ciudadanos como el autogobierno, dando lugar a un escenario en el que la ciudadanía catalana en su conjunto es la principal víctima".

En un segundo punto, añade que "el diálogo, la negociación y el acuerdo son las vías válidas para solucionar los problemas políticos".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "los nacionalismos generan ruptura, división, separación y fuga de empresas" y ha asegurado que en Cataluña "no se están respetando las leyes, lo que no ha dejado otra salida al Gobierno de España que la de la aplicación del artículo 155". "UPN va a apoyar al Gobierno de España en la aplicación del artículo 155. Nadie quiere eliminar el autogobierno, lo que se quiere es restablecer la legalidad y el orden constitucional", ha añadido.

A continuación ha señalado que "el mundo nacionalista de Navarra quiere que lo que está ocurriendo en Cataluña termine pasando en Navarra". "El primer y único objetivo de los nacionalistas es que Navarra sea anexionada a la Comunidad Autónoma Vasca y a partir de ahí proclamar la independencia. A eso se dedican desde el Gobierno de Navarra. En Cataluña hace ocho años seguramente nadie estaría pensando que se iba a vivir esta situación y en Navarra quieren sembrar buscando el objetivo al que nunca han renunciado", ha manifestado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha criticado que el Gobierno central "ha intervenido el autogobierno de Cataluña, una decisión inadmisible e inaceptable que recorta derechos ciudadanos que creíamos bien asentados en democracia". En su opinión, "el diálogo la negociación y el acuerdo son las vías válidas para solucionar los problemas políticos" y ha mostrado su "respeto a las decisiones que está tomando la ciudadanía catalana, que es el sujeto activo de esas decisiones".

Sobre un posible contagio de un proceso independentista en Navarra, Koldo Martínez ha dicho que Geroa Bai defiende que "los navarros tenemos una vía propia para profundizar en el autogobierno, una vía pacífica y democrática basada en el reconocimiento de los derechos históricos, y abogamos por el diálogo, la negociación y el acuerdo, y es los que vamos a defender para la profundización del autogobierno". "Nuestra postura poco o nada tiene que ver con el proceso de independencia de Cataluña", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que el acuerdo del Consejo de Ministros "pone de manifiesto que estamos ante un golpe de Estado revestido por medio de acuerdos legales, pero es un auténtico atentado contra la soberanía popular, contra las instituciones elegidas en Cataluña". "Las medidas constituyen el nuevo bando de Mola en el siglo XXI", ha dicho".

"Si algún día ocurren en el Parlamento de Navarra las medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña tendremos que estar contra esas medidas", ha censurado, para indicar, sobre si pudiera existir un "contagio" en la Comunidad foral, que "la vía catalana es catalana" y "sí hemos aprendido que la conjunción de las instituciones, los agentes sociales y la sociedad no tiene límites". "No hay proceso independentista en Navarra, la situación en Cataluña y Navarra son distintas y querer plantear paralelismos entre ambas es ciencia ficción".

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que "estamos en un momento muy grave y queremos saber dónde se va a situar el PSOE". "Resulta drástico que apoye incondicionalmente las medidas del Ejecutivo de Rajoy", ha opinado, para señalar que "estamos hablando de un artículo que impone el estado de excepción, por lo que sí se suspende la autonomía de Cataluña".

Según ha continuado, "el mensaje del PP es a todas las CCAA y viene a decir que si se da un acto de desobediencia sustituirán los cargos por miembros del PP". Por ello, ha hecho un llamamiento para "constituir un frente democrático común para defender de nuestras instituciones a nuestras instituciones y a la democracia". Sobre si se podría producir un contagio en la Comunidad foral, ha dicho que "es pantomima y circo del PP y UPN" y ha señalado que el acuerdo programático "no es el 'proces'". "Podemos no es independentista pero no nos asusta el derecho a decidir", ha dicho.

La socialista María Chivite ha comentado que "no podemos permanecer al margen de lo que ocurre en Cataluña, con un Gobierno irresponsable que juega con el futuro de los catalanes, con 1.200 empresas que se han ido de Cataluña". "Todavía hay cinco días para el diálogo, para que el president de Cataluña rectifique, convoque elecciones y abra otro escenario", ha defendido.

Según ha dicho, "el pacto constitucional lo rompió el Gobierno de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre" y ha añadido que le "duele" que partidos de izquierdas "dan alas al nacionalismo" y "no deberían estar por poner fronteras sino en eliminarlas. En cuanto a si podría ocurrir un contagio en Navarra, Chivite ha dicho que "el riesgo lo hay" y "Bildu apuesta por la creación de la República de Euskal Herria y que quiere trasladar la propuesta a Navarra". "Y el contagio lo veo con todas las declaraciones que se están aprobado en el Parlamento de Navarra, pero espero no vaya a más", ha concluido.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha calificado de "infamia" la declaración presentada hoy en el Parlamento foral por el cuatripartito, que "no respeta ni la Constitución, ni las leyes ni la democracia; eso tenemos gobernando Navarra y es indigno". "Mienten porque dicen que se ha suspendido el autogobierno en Cataluña, que no se ha suspendido, sino que se pretende cesar a las personas que han cometido una ilegalidad", ha afirmado.

"Piden diálogo los del cuatripartito, sí pero siempre dentro de la ley", ha defendido la portavoz, quien ha dicho que "ellos poco quieren dialogar pero lo piden para los demás". "Es imposible ese diálogo porque a Puigdemont se ha brindado ir al Senado, pero no va porque no quiere dialogar", ha comentado, para señalar que en Navarra, para evitar un posible contagio de independentismo "lo que hay que hacer es evitar esta deriva, sacarles del Gobierno para no tener que aplicar aquí nada".

Desde I-E, José Miguel Nuin ha dicho que la decisión del Gobierno central "es una voladura del pacto constitucional". "El régimen del 78 está volando el pacto constitucional en su ámbito territorial", ha comentado, para indicar que "es un escándalo que lo que queda de la Constitución sean los artículos 135 y 155 y otros artículos son cada día más papel mojado".

A su juicio, "no hay riesgo de que esto suceda en Navarra". "I-E no va a estar en ningún 'proces' independetista y es que el acuerdo programático no es el 'proces', nada tiene que ver con él y no se hace ninguna apuesta en ese sentido. Sí es verdad que la Constitución del 78 está agotada, necesitamos nuevas vías constitucionales, nuevas políticas para recuperar y blindar derechos sociales y dar salida a los problemas territoriales en el Estado; eso requiere de nuevas soluciones, hace falta nuevo proceso constituyente, hacer una república federal en España", ha señalado.