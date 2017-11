UPN exige que la "rectificación del plan de tráfico del centro" no se limite a la calle Sandoval

No obstante, los regionalistas han exigido, en un comunicado, que "la rectificación no se limite a esta zona" y han reiterado que "no se espere los seis meses previstos para solucionar algunos problemas creados con la mal llamada amabilización".

En este sentido, han indicado que la modificación en la calle Sandoval era una de las iniciativas propuestas por UPN en pleno y comisión después de "escuchar a vecinos y comerciantes de ambos ensanches y del Casco Antiguo".

"El cuatripartito votó en contra por puro sectarismo político, porque las propuestas venían de los concejales de UPN pero han tenido que rendirse a la evidencia de los efectos negativos que han provocado sus cambios", han afirmado.

Por eso, han reiterado la necesidad de que se creen plazas de rotación en otras zonas del Segundo Ensanche y en Navas de Tolosa, además de llevar a cabo cambios en los accesos desde la Avenida del Ejército a través de las calles Sandoval y Julián Arteaga y de permitir que las motocicletas accedan a los aparcamientos en las zonas restringidas.

También han recordado que "debe darse una solución a los vecinos y establecimientos hoteleros de la zona de Recoletas, evitando circular a través de todo el Casco Antiguo, un trayecto dificultado especialmente en las horas de ocio nocturno y en caso de eventos en la zona".

Además, han explicado que Policía Nacional ha solicitado por motivos de seguridad la retirada del mobiliario "colocado precisamente delante de la Comisaría".

"Es evidente que el plan de impermeabilización, como ya le llaman los vecinos, ha generado perjuicios objetivos fácilmente solucionables en distintos sectores y que no hay por qué esperar más para ponerles remedio", han subrayado.

Los concejales de UPN se han mostrado "especialmente preocupados por los efectos que los cambios de tráfico están teniendo sobre el tejido comercial del Casco Antiguo y de ambos ensanches, porque puede tener efecto directo sobre el empleo".

"No hay que esperar a una mala campaña de Navidad porque cuando se intenten poner parches, puede ser demasiado tarde para muchos comercios en una situación especialmente delicada tras la crisis", han exigido.